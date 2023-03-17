Формула-2. Саудовская Аравия. Мартен выиграл квалификацию, Бермэн – 2-й, Пуршер – 3-й

Гонщик «АРТ» Виктор Мартен стал быстрейшим по итогам квалификации «Формулы-2» в Саудовской Аравии.

Чемпион «Формулы-3» на семь десятых секунды опередил пилота «Премы» Оливера Бермэна, третье время показал другой представитель «АРТ» .

Гонщик « » Артур Лелкер завершил сессию 13-м, (« ») – 14-м.

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Гран-при Саудовской Аравии-2023. Расписание трансляций

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