Карлос Сайнс: «Победить «Ред Булл» невероятно трудно, но я думаю, что в Саудовской Аравии у нас хорошие шансы вернуться на подиум»

Пилот «Феррари» рассказал, беспокоят ли его технические проблемы с болидом, с которыми команда столкнулась в начале сезона.

В результате сразу двух поломок блока управления электроники на этапе в Бахрейне напарник Сайнса Шарль Леклер потеряет 10 позиций на старте из-за штрафа:

«Конечно, мы совсем не с этого хотели начать сезон – уже получив штраф ко второму Гран-при. Понятно, что мы не слишком рады тому, что уже в первой гонке у нас сломалась батарея и блок управления электроникой. Мы выявили слабое место.

При этом мы видим такую поломку впервые за очень, очень долгое время. Так что да, случившееся стало сюрпризом. Мы постараемся все исправить, и я уверен, что команда способна справиться с этой проблемой в кратчайшие сроки. Так что да, ситуация плохая, но мы можем смотреть только вперед и постараться лучше провести следующий уик-энд».

Сайнс заявил, что в Саудовской Аравии команда должна бороться за место на подиуме:

«Да, хотелось бы думать. Трасса сильно отличается от того, что было в Бахрейне. Свойства асфальта, скоростной характер трассы, сила ветра – в сравнении с Бахрейном все будет иначе. У меня есть ощущение, что мы будем конкурентоспособнее.

Будем ли мы достаточно быстры, чтобы победить « »? Учитывая то, насколько быстры они были в Бахрейне, мне кажется, что победить их будет невероятно трудно. Но после Бахрейна мне хочется в большей степени быть оптимистом – и я думаю, что в этот уик-энд у нас есть хорошие шансы вернуться на подиум».

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