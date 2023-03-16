Ральф Шумахер: «При Михаэле Штайнер иначе обращался бы с Миком»

уверен, что помог бы своему сыну Мику в « ».

Мик выступал за американскую команду в 2021 и 2022 годах, после чего стал резервным пилотом «Мерседеса».

«Надо признать, что в первой половине сезона Мик оказался слишком медленным и нанес слишком большой ущерб. Если бы это обсуждали внутри команды, у меня не возникло бы никаких проблем. Мои проблемы связаны с заявлениями в интервью, скажем: «Если Мику с нами не нравится, он не обязан оставаться». Я этого совсем не понимаю. Как Мик должен относиться к такому?

И, на мой взгляд, Мику не предоставили честный шанс, хотя он показывал скорость. На Netflix это тоже хорошо видно», – сказал экс-пилот «Формулы-1» о племяннике.

В пятом сезоне сериала Drive to Survive руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер неоднократно высказывается о своем подопечном крайне грубо. Ральф заявил, что не отказывается от критики Штайнера:

«Мое мнение не поменялось. Жаль, что дошло до этого. Я считаю, что состоявшийся человек не должен так относиться к молодому пилоту. В «Формуле-1» на всех оказывается давление, но это уже перебор.

Однако вот что беспокоит меня больше всего: если бы мой брат был здесь, зачастую вел бы себя иначе. Мне кажется, одного присутствия Михаэля хватило бы.

Повторюсь, каждый делает что хочет. Но Мик – это семья, и когда с моей семьей так обращаются, мне это не нравится».

Штайнеру «не стыдно» за слова о Шумахере в Drive to Survive. Гюнтер заявлял, что Мику не нужны тормоза – он «####### медленно» едет

Мик Шумахер: «На Гран-при Бахрейна не знал, куда себя деть. Хотелось запрыгнуть в кокпит болида»