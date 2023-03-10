Мик Шумахер: «На Гран-при Бахрейна не знал, куда себя деть. Хотелось запрыгнуть в кокпит болида»
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер признал, что ему было непривычно смотреть за ходом Гран-при Бахрейна со стороны.
Также Шумахер рассказал, что старается почерпнуть как можно больше полезного от новой работы и новых возможностей.
«В каком-то смысле для меня это отличный опыт. У меня совсем недавно был опыт выступления на машине, которая, скажем так, была не самой простой в управлении, после чего я сразу оказался за рулем симулятора, который весьма точно отражает реальные характеристики и возможности болида «Мерседеса».
Было здорово получить эту возможность, получить новые ощущения, опробовать какие-то новые вещи. С точки зрения гонщика могу сказать, что ощущения на симуляторе не так уж далеки от реальности.
На Гран-при Бахрейна я просто сидел на руках и не знал, куда себя деть. Мне казалось, что этот день никогда не закончится – потому что мне хотелось запрыгнуть в кокпит болида.
Но на самом деле это еще один фактор, который доказывает мне, что я действительно хочу этого – что я не могу смириться с тем, что не сижу в кокпите болида и не участвую в гонках.
Не знаю, что ждет меня в будущем. Сложно что-то сказать. В «Мерседесе» я чувствую себя как дома, так что посмотрим, какие варианты у меня появятся на сезон-2024. При этом какие-то варианты, видимо, проявятся уже по ходу этого сезона», – рассказал Шумахер.
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