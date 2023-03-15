Макс Ферстаппен: «Надеюсь, ситуация с видимостью на трассе Гран-при Саудовской Аравии улучшится»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что рад некоторым изменениям на трассе , направленным на повышение безопасности.

Ранее на трассе в Джидде возникали проблемы с возникновением потенциально опасных ситуаций при выходе из «слепых» поворотов на очень высокой скорости.

«Даже после отличного старта сезона в Бахрейне я точно не жду, что в Джидде нам будет легко. Там совершенно другая трасса, где вам нужно очень скоростная машина. Тем не менее, с учетом наличия высокоскоростных поворотов, я считаю, что наша машина может хорошо смотреться на этой трассе.

Изменения, внесенные на трассе, в основном были направлены на улучшение видимости на треке. Надеюсь, для гонщиков ситуация улучшилась. Потому что в прошлый раз в некоторых местах трассы порой возникали действительно опасные ситуации.

Но вообще это действительно классная трасса городского типа, с хорошим уровнем сцепления с дорожным полотном, так что мне всегда нравится там гоняться», – рассказал Ферстаппен.

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