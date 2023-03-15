Серхио Перес о Гран-при Саудовской Аравии: «Надеюсь, в этот раз пришла моя очередь победить»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о целях на предстоящий Гран-при Саудовской Аравии.
«Нужно сохранить положительный импульс после гонки в Бахрейне. Мы определенно способны прибавить во многих областях, сделать машину лучше. В первой гонке мы собрали огромное количество данных.
Будет интересно посмотреть на то, как команды будут смотреться на Гран-при Саудовской Аравии – на совсем другой по своим характеристикам трассе.
С нетерпением жду возвращения на этот трек после поула в 2022 году. В прошлогодней гонке мне сильно не повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, когда я лидировал в Гран-при. Надеюсь, в этот раз пришла моя очередь победить», – рассказал Перес.
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