Серхио Перес о Гран-при Саудовской Аравии: «Надеюсь, в этот раз пришла моя очередь победить»

Пилот « » рассказал о целях на предстоящий .

«Нужно сохранить положительный импульс после гонки в Бахрейне. Мы определенно способны прибавить во многих областях, сделать машину лучше. В первой гонке мы собрали огромное количество данных.

Будет интересно посмотреть на то, как команды будут смотреться на Гран-при Саудовской Аравии – на совсем другой по своим характеристикам трассе.

С нетерпением жду возвращения на этот трек после поула в 2022 году. В прошлогодней гонке мне сильно не повезло с моментом появления на трассе машины безопасности, когда я лидировал в Гран-при. Надеюсь, в этот раз пришла моя очередь победить», – рассказал Перес.

Наш рейтинг ливрей «Ф-1»: «Мерседес» и «Феррари» сцепились за первое место, «Макларен» – разочарование года