«Ф-1» не обсуждала проведение гонки в Лондоне (ESPN)

Планы по проведению этапа «Формулы-1» в Лондоне остаются не столь реалистичными, как хотелось бы организаторам.

Издание The Times сообщало, что «Ф-1» и организаторы Гран-при уже вели переговоры. Гонку предполагалось провести в районе Роял Докс в восточной части города на трассе протяженностью 5,9 км, в качестве возможной даты дебютного этапа назывался 2026 год.

ESPN отрицает данную информацию: как утверждают источники, данные планы не обсуждались с «Ф-1». В чемпионате не считают предложенную локацию подходящей. В настоящий момент идея проведения гонки в любой точке Лондоне выглядит надуманной, говорится в статье.

Городской Гран-при в Лондоне планируют провести в 2026 году