Городской Гран-при в Лондоне планируют провести в 2026 году

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Организаторы Гран-при в Лондоне рассчитывают на получение места в календаре «Формулы-1» в 2026 году.

Как сообщает The Times, гонка должна состояться в районе Роял Докс в восточной части города. Трассу протяженностью 5,9 км с плавучими трибунами вместимостью в 92000 зрителей сравнивают с автодромом имени Жиля Вильнева, где проходит Гран-при Канады.

Издание передает, что организаторы и «Ф-1» уже ведут переговоры. В качестве наиболее ранней даты проведения Гран-при устроители называют август 2026 года.

В стране уже проходит один этап «Ф-1» – Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун».

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2 комментария

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irs118return
Ответ Мадина Уйгурова
Теперь Льюис точно останется до 2026 года, чтобы выступить в родной стране, победить, получить очередной титул из рук Карла - Чарльза и уйти красиво.
говнее историю даже не придумать)))
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Мадина Уйгурова
Теперь Льюис точно останется до 2026 года, чтобы выступить в родной стране, победить, получить очередной титул из рук Карла - Чарльза и уйти красиво.
+1
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