Мекьес недоволен новой структурой управления «Феррари» и хочет уйти – у него есть предложения от «Альпин», ФИА и «Либерти»

Спортивный директор «Феррари» Лоран Мекьес с высокой долей вероятности может покинуть команду в ближайшем будущем.

По информации обозревателей итальянского издания Formu1a.uno Пьерлуиджи Донадони и Джулиано Дукессы, напряжение в руководстве «Феррари» продолжает возрастать из-за наметившейся борьбы за власть.

Как уже сообщалось ранее, руководство гоночного подразделения недовольно необходимостью напрямую отчитываться перед новым исполнительным директором Бенедетто Виньей.

Мекьес, чьи полномочия при новой структуре управления были вновь урезаны до спортивного директора (ранее француз был гоночным директором и фактическим заместителем Бинотто), крайне недоволен тем, что вынужден отчитываться перед Виньей, а не руководителем команды .

Мекьес хочет работать с Вассером и рассматривает возможность ухода из команды, если ситуация не изменится. Сообщается, что Мекьес уже получил предложения о работе от « », и непосредственно владельцев «Ф-1» из «Либерти Медиа». При этом отмечается, что сложная структура контракта Мекьеса осложняет процесс его досрочного расторжения.

Вассер открыто выражал недовольство исполнительным директором «Феррари» из-за ограниченных полномочий (CdS)