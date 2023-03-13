Ландо Норрис: «Алонсо может стать чемпионом мира в этом году»

заявил о шансах Фернандо Алонсо на титул 2023 года.

Пилот «Макларена» высказался на данную тему, демонстрируя свою коллекцию шлемов на стриме. Один из шлемов принадлежал Алонсо, ныне выступающему за « ».

« ! Он может стать чемпионом мира в этом году. Можете себе представить?» – произнес Ландо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» начал сезон с подиума на .

Экс-координатор «Макларена» Рамирес: «Алонсо может взять третий титул, если продержится 2-3 года. Опыт важнее возраста»

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?