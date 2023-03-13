Ландо Норрис: «Алонсо может стать чемпионом мира в этом году»
Ландо Норрис заявил о шансах Фернандо Алонсо на титул 2023 года.
Пилот «Макларена» высказался на данную тему, демонстрируя свою коллекцию шлемов на стриме. Один из шлемов принадлежал Алонсо, ныне выступающему за «Астон Мартин».
«Фернандо Алонсо! Он может стать чемпионом мира в этом году. Можете себе представить?» – произнес Ландо.
Двукратный чемпион «Формулы-1» начал сезон с подиума на Гран-при Бахрейна.
Экс-координатор «Макларена» Рамирес: «Алонсо может взять третий титул, если продержится 2-3 года. Опыт важнее возраста»
Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?
Да, из большого Мерседеса движения начались. Говорят, будут увеличивать долю в Астон-Мартине, и будут поставлять не клиентские, а заводские моторы. ( к вопросу об "одинаковых моторах")
А вот в Мерседесе гоночном грядут разборки похлеще чем в Феррари. Сезон то провален, боссы Мерседеса недовольны работой Тото, да и внутри команды начался поиск виноватых.