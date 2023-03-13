Экс-координатор «Макларена» Рамирес: «Алонсо может взять третий титул, если продержится 2-3 года. Опыт важнее возраста»

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Джо Рамирес считает, что Фернандо Алонсо способен стать трехкратным чемпионом «Формулы-1».

Бывший координатор «Макларена» поделился рассуждениями о неожиданностях сезона-2023, успехе новой команды испанца «Астон Мартин» и шансах Фернандо на победы уже в этом году.

– Каковы главные выводы из начала сезона? Что вас удивило?

– Несомненно, прогресс «Астон Мартин». У меня было такое ощущение из-за огромных вложений и подписаний, но мы знаем, что это не всегда срабатывает. На тестах скорость казалась невероятной, и возникали сомнения, что команда действительно сделала шаг вперед.

Фернандо проявил себя прекрасно, Стролл тоже отличный гонщик. Они являются глотком свежего воздуха для «Формулы-1» – еще одна команда сражается с «большой тройкой».

– Как оцените обгон Хэмилтона со стороны Алонсо [на Гран-при Бахрейна]?

– Фантастика. Мы увидели ожесточенную борьбу двух феноменальных пилотов. Фернандо совершил обгон, Льюис отыгрался, и испанец нашел невероятный способ вновь оказаться впереди. Я в восторге.

– Алонсо почти 42 года, но он в отличной форме и наконец получил конкурентоспособную машину. Есть у ли у него какие-либо шансы на третье чемпионство?

– Я на это надеюсь. Если «Астон Мартин» продолжит в том же духе, а Фернандо продержится еще два-три года, он может это сделать. Команда на верном пути.

«Ред Булл» и особенно Гельмут Марко критикуют ее за копирование, но «Ф-1» так устроена уже давно. Более того, Алонсо в прекрасном возрасте. Когда Ален Прост завершал карьеру, ему был 41 год, и он оставался на пике – я работал с ним и видел это. То же происходит с Алонсо. Он пилотирует как никогда. Опыт важнее возраста.

– Как считаете, выиграет ли «Астон Мартин» гонку в нынешнем году?

– Это вполне возможно. Глядя на то, как ситуация выглядит сейчас, я считаю, что он (Алонсо) способен на это. На каком-то из Гран-при трасса не так сильно подойдет «Ред Булл», случится дождь или повлияют особые обстоятельства, и свою роль сыграет опыт Фернандо. Я надеюсь и желаю этого Алонсо, моим друзьям в «Астон Мартин» и испанским болельщикам.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?

4 комментария

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Листок яблони
Ответ Великий Алонсо
Не стоит забывать, что Алонсо особенный, он не такой как все. Даже Шумахер после возвращения был уже не торт, а Алонсо действительно чуть ли не в лучшей форме за карьеру. Если Фернандо возьмёт 3 титул, то станет негласным величайшим спортсменом в истории всех видов спорта.
Согласен
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Serzhique
Алонсо проиграв Окону убежал в команду к днищенскому рентачу, чтобы снова не опозориться, о каком титуле вообще речь? 🤡
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Антон Якимцев
Да, пожалуй соглашусь, опыт может зарешать, но проблема в том, что опыта в борьбе за чемпионство и у других поприбавилось за это время.
А у Астона, как команды, так и в принципе его нет.
Разве, что Леклер на протяжении полного сезона ещё не прочувствовал эту борьбу.
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Великий Алонсо
Не стоит забывать, что Алонсо особенный, он не такой как все. Даже Шумахер после возвращения был уже не торт, а Алонсо действительно чуть ли не в лучшей форме за карьеру. Если Фернандо возьмёт 3 титул, то станет негласным величайшим спортсменом в истории всех видов спорта.
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