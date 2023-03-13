Экс-координатор «Макларена» Рамирес: «Алонсо может взять третий титул, если продержится 2-3 года. Опыт важнее возраста»

считает, что способен стать трехкратным чемпионом «Формулы-1».

Бывший координатор « » поделился рассуждениями о неожиданностях сезона-2023, успехе новой команды испанца «Астон Мартин» и шансах Фернандо на победы уже в этом году.

– Каковы главные выводы из начала сезона? Что вас удивило?

– Несомненно, прогресс «Астон Мартин». У меня было такое ощущение из-за огромных вложений и подписаний, но мы знаем, что это не всегда срабатывает. На тестах скорость казалась невероятной, и возникали сомнения, что команда действительно сделала шаг вперед.

Фернандо проявил себя прекрасно, тоже отличный гонщик. Они являются глотком свежего воздуха для «Формулы-1» – еще одна команда сражается с «большой тройкой».

– Как оцените обгон со стороны Алонсо [на ]?

– Фантастика. Мы увидели ожесточенную борьбу двух феноменальных пилотов. Фернандо совершил обгон, Льюис отыгрался, и испанец нашел невероятный способ вновь оказаться впереди. Я в восторге.

– Алонсо почти 42 года, но он в отличной форме и наконец получил конкурентоспособную машину. Есть у ли у него какие-либо шансы на третье чемпионство?

– Я на это надеюсь. Если «Астон Мартин» продолжит в том же духе, а Фернандо продержится еще два-три года, он может это сделать. Команда на верном пути.

« » и особенно критикуют ее за копирование, но «Ф-1» так устроена уже давно. Более того, Алонсо в прекрасном возрасте. Когда Ален завершал карьеру, ему был 41 год, и он оставался на пике – я работал с ним и видел это. То же происходит с Алонсо. Он пилотирует как никогда. Опыт важнее возраста.

– Как считаете, выиграет ли «Астон Мартин» гонку в нынешнем году?

– Это вполне возможно. Глядя на то, как ситуация выглядит сейчас, я считаю, что он (Алонсо) способен на это. На каком-то из Гран-при трасса не так сильно подойдет «Ред Булл», случится дождь или повлияют особые обстоятельства, и свою роль сыграет опыт Фернандо. Я надеюсь и желаю этого Алонсо, моим друзьям в «Астон Мартин» и испанским болельщикам.

Алонсо – гоночный маньяк: в 41 год сильнее и быстрее молодых, снова на подиуме! Откуда такие суперсилы?

Что за зверя построили для Алонсо? Почему «Астон Мартин» вдруг поехал быстрее «Мерседесов»?