Гельмут Марко о словах про «три «Ред Булл» на подиуме»: «Нет-нет. Я никого ни в чем не упрекал»

Советник «Ред Булл» заявил, что у него нет никаких претензий к бывшим сотрудникам «Ред Булл».

После Гран-при Бахрейна в австрийской команде – в том числе это сделали Серхио Перес и сам Марко, – позволили себе в шутку заявить о том, что на подиум попали три машины «Ред Булл». Намекая на внешнюю схожесть конструкции.

Как ранее рассказывал Марко, в «Астон Мартин» перешел не только бывший глава отдела разработки аэродинамики Дэн Фэллоус, но и еще семеро других инженеров.

Согласно заявлению Марко, он не видит в похожести болидов ничего плохого и точно не собирался обвинять конкурентов в шпионаже и возможной краже конфиденциальных данных.

«Нет-нет. Разумеется, я не имел в виду ничего такого. Я никого ни в чем не упрекал. Это была просто шутка. Но если посмотреть на пелотон, то больше всего на «Ред Булл» похож именно болид « », – рассказал Марко.

Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»