Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»

пошутил на тему успеха «Астон Мартин» в стартовой гонке сезона-2023 «Формулы-1».

Перес стал вторым на , гонку выиграл его напарник по « » Макс Ферстаппен, а третье место завоевал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Как сообщил после финиша руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, намекая на «Астон Мартин», старый болид австрийской команды хорошо едет. Перес высказался в схожем ключе.

«Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл», – заявил мексиканец на пресс-конференции.

отметил влияние экс-главы отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэна Фэллоуса на успех конкурентов. В «Астон Мартин» Фэллоус занял пост технического директора, в том же направлении проследовали и некоторые другие инженеры.

«Похоже, у них хорошая память», – сказал советник «Ред Булл» немецкому Sky Sport.

Кристиан Хорнер: «В «Астон Мартин» говорят, что подражание – высшая форма лести. Здорово видеть, что старая машина так хорошо едет»

Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram