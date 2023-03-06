Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»
Серхио Перес пошутил на тему успеха «Астон Мартин» в стартовой гонке сезона-2023 «Формулы-1».
Перес стал вторым на Гран-при Бахрейна, гонку выиграл его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место завоевал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Как сообщил после финиша руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, намекая на «Астон Мартин», старый болид австрийской команды хорошо едет. Перес высказался в схожем ключе.
«Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл», – заявил мексиканец на пресс-конференции.
Гельмут Марко отметил влияние экс-главы отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэна Фэллоуса на успех конкурентов. В «Астон Мартин» Фэллоус занял пост технического директора, в том же направлении проследовали и некоторые другие инженеры.
«Похоже, у них хорошая память», – сказал советник «Ред Булл» немецкому Sky Sport.
Кристиан Хорнер: «В «Астон Мартин» говорят, что подражание – высшая форма лести. Здорово видеть, что старая машина так хорошо едет»
Алонсо украл первый Гран-при года: разделал Хэмилтона и «Феррари» в сложнейшем повороте трассы. Забрал подиум!
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Коротка память, однако)