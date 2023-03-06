Серхио Перес: «Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл»

Теги Гран-при Бахрейна Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Астон Мартин Дэн Фэллоус Авто

Серхио Перес пошутил на тему успеха «Астон Мартин» в стартовой гонке сезона-2023 «Формулы-1».

Перес стал вторым на Гран-при Бахрейна, гонку выиграл его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а третье место завоевал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

Как сообщил после финиша руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, намекая на «Астон Мартин», старый болид австрийской команды хорошо едет. Перес высказался в схожем ключе.

«Здорово, что на подиуме три машины «Ред Булл», – заявил мексиканец на пресс-конференции.

Гельмут Марко отметил влияние экс-главы отдела аэродинамики «Ред Булл» Дэна Фэллоуса на успех конкурентов. В «Астон Мартин» Фэллоус занял пост технического директора, в том же направлении проследовали и некоторые другие инженеры.

«Похоже, у них хорошая память», – сказал советник «Ред Булл» немецкому Sky Sport.

Кристиан Хорнер: «В «Астон Мартин» говорят, что подражание – высшая форма лести. Здорово видеть, что старая машина так хорошо едет»

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8 комментариев

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Nikita Ufimtsev
Ответ Великий Алонсо
Пересу ли шутить? На РБ Алонсо бы сделал с ним 23-0 в квалификациях и набрал бы в 4 раза больше очков.
До сих пор алкоголь не выветрился?
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Faraon
Это Хорнер и Марко так влияют интересно?
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Jurijs isajevs
Некорректное высказывание.
0
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Великий Алонсо
Пересу ли шутить? На РБ Алонсо бы сделал с ним 23-0 в квалификациях и набрал бы в 4 раза больше очков.
0
-1
-1
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Рнпрл Аари
Ответ D)e(x
Очевидно, Перес намекает на копирование Астоном Ред Булла, учитывая что инженеры перешли туда
Ну да. Так оно и есть внутренности от Мерса Аэродинамика от РБ. Просто констатация факта
+3
-3
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D)e(x
Ответ Рнпрл Аари
А в данном случае это причём? Он же не гнобит Астон
Очевидно, Перес намекает на копирование Астоном Ред Булла, учитывая что инженеры перешли туда
0
-5
-5
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Рнпрл Аари
Ответ D)e(x
Серхио забыл, как Рейсинг Поинт копировал Мерседес? Коротка память, однако)
А в данном случае это причём? Он же не гнобит Астон
+13
-1
+12
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D)e(x
Серхио забыл, как Рейсинг Поинт копировал Мерседес?
Коротка память, однако)
+9
-10
-1
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