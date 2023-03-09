Мартин Брандл: «Нельзя исключать, что «Ред Булл выиграет все 23 гонки. Отличный болид остается отличным что в Монце, что в Монако»

прокомментировал мнение о 23 победах «Ред Булл» в 2023 году.

По словам пилота «Мерседеса» , чемпионы миры должны оказаться сильнейшими во всех гонках сезона.

«Как ни крути, Ферстаппен спокойно ехал в лидерах [на Гран-при Бахрейна], и нетрудно представить, что он легко мог отыграть еще десять секунд, а, может, и гораздо больше.

Более того, уверен, что команда приглушила двигатель, чтобы сохранить самый мощный режим. Макс выиграл бы гонку вне зависимости от стратегии. При этом «Ред Булл» провернул то, что оказалось не под силу соперникам – комбинацию «софт» – «софт» – «хард».

Доминирующие выступление. Два « » и два «Астон Мартин» жестко сражались между собой всю гонку, а также пытались достать « » . Но Льюис Хэмилтон финишировал в 50 секундах от Макса, а Джордж Расселл оказался еще дальше. Шесть десятых, которых не хватало [«Мерседесу»] в квалификации, в гонке превратились скорее в секунду, и это шокирует.

После гонки Джордж сказал, что, по его мнению, «Ред Булл» выиграет все 23 гонки. Несмотря на то, что эти слова, вероятно, сказаны на эмоциях и вызваны разочарованием, исключать такое нельзя, учитывая увиденное.

Отличный болид остается отличным что в Монце, что в Монако. Выиграть у «Ред Булл» будет трудно – не в последнюю очередь из-за спокойствия, видимой легкости, а теперь и большого опыта Ферстаппена.

Ограничения «Ред Булл» на использование аэротрубы и вычислений, связанные со штрафом за превышение потолка расходов, не играют серьезную роль, если машина изначально прекрасная. Это ударило бы в случае экстренных мер и необходимости догонять соперников. Тем не менее, в какой-то момент команду дестабилизируют неизбежные проблемы с надежностью, ошибки пилотов, выезды машины безопасности или дождь», – считает эксперт Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1».

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