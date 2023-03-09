Гельмут Марко: «Не видел ни капли пота на Ферстаппене после Гран-при Бахрейна»

Гельмут Марко рассказал, насколько легкой стала победа для . Двукратный чемпион «Формулы-1» стал лучшим по итогам .

Кроме этого, советник «Ред Булл» согласился с утверждением – исполнительный директор «Мерседеса» сообщил, что чемпионы вовсе не изнашивают шины.

«Возможно, он прав. Кстати, я не видел ни капли пота на Максе», – отреагировал Гельмут.

В то же время Марко считает преждевременными заявления о том, что «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году:

«Это чушь, невозможно такое говорить после первой гонки. Достаточно один раз ошибиться с настройками, как это случилось с нами в Бразилии в прошлом году».

Джордж Расселл: «Ставлю на то, что «Ред Булл» выиграет все гонки сезона»

«Вы думаете, я буду из-за этого печалиться? В какой-то момент они сбились с пути». Гельмут Марко – о трудностях «Мерседеса»