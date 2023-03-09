Гельмут Марко: «Не видел ни капли пота на Ферстаппене после Гран-при Бахрейна»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Гельмут Марко рассказал, насколько легкой стала победа для Макса Ферстаппена. Двукратный чемпион «Формулы-1» стал лучшим по итогам Гран-при Бахрейна.

Кроме этого, советник «Ред Булл» согласился с утверждением Тото Вольффа – исполнительный директор «Мерседеса» сообщил, что чемпионы вовсе не изнашивают шины.

«Возможно, он прав. Кстати, я не видел ни капли пота на Максе», – отреагировал Гельмут.

В то же время Марко считает преждевременными заявления о том, что «Ред Булл» выиграет все гонки в 2023 году:

«Это чушь, невозможно такое говорить после первой гонки. Достаточно один раз ошибиться с настройками, как это случилось с нами в Бразилии в прошлом году».

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«Вы думаете, я буду из-за этого печалиться? В какой-то момент они сбились с пути». Гельмут Марко – о трудностях «Мерседеса»

3 комментария

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alex8895
Гельмут Марко: В отличие от Хэмилтона, Ферстаппен не превозмогает на ведре, а катается на самовозе с автопилотом и кондиционером.
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V3ttel
Самовоз ты меня называла! Так было в 2014-2016 годы. Тогда Мерседес привозил всем круг и более почти )
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TravenS
Взял и обесценил пилота 😁
+2
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