Технический директор «Макларена»: «Мы поздно решили изменить геометрию днища, поэтому не подготовили новую версию к первому Гран-при»

Технический директор « » объяснил, как регламент помешал команде в 2023 году.

Перед сезоном команды «Формулы-1» были вынуждены поднять края днища на 15 мм ради борьбы с галопированием. рассказал, что «Макларен» поздно сменил курс развития и не завершил разработку новой версии детали к первой гонке в Бахрейне.

«Изменения кажутся очень маленькими, но днища огромны и невероятно чувствительны. Посмотрите, как много прижимной силы они генерируют. Когда мы внедрили изменение, потери оказались более существенными, чем ожидалось. По всей видимости, на разные команды это повлияло по-разному.

В какой-то мере, похоже, это связано с геометрией края днища, которую мы использовали в тот момент. В прошлом году начали формироваться два лагеря. К одному из них принадлежали мы и, пожалуй, большинство команд. Изменение сильно по нам ударило.

Мы пытались отыграться и где-то в сентябре решили полностью сменить геометрию, потому что прежний подход не работал. Это серьезный шаг: у нас большой проект, очень сложный.

Все сложилось: момент, когда изменили правила, тот факт, что по нам это ударило, команда не смогла быстро отыграться – в итоге пришлось довольно поздно менять направление. Не сказать, что мы медлили и думали, что делать. Это вынужденная мера, вызванная пониманием того, что знания с прошлого сезона не позволят прибавить. И мы применили совершенно новый подход к данной области машины», – заявил Ки.

Ожидается, что «Макларен» сделает шаг вперед на , куда планируется привезти новое днище.

«Развитие требует времени. Мы пытались успеть к первой гонке, но днище было недостаточно проработанным. Тогда мы выступили бы несколько лучше.

Но необходимо сохранять стабильность и хорошую корреляцию данных, чтобы днище сработало. Поэтому его использование в первой гонке было немного рискованным.

Конечно, мы разочарованы [из-за того, что поздно сменили направление развития]. Честно говоря, есть ощущение, что наш новый путь принесет плоды и даст результат, на который мы надеемся.

Если бы регламент изменили быстрее или мы на четыре недели раньше поняли, что нужен другой путь, сейчас бы этого разговора не было. Жаль, но что есть, то есть – надо отыгрываться», – прокомментировал ситуацию технический директор.

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