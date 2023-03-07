Андреа Стелла: «Макларен» мог заехать в очки двумя болидами на Гран-при Бахрейна»

Андреа Стелла считает, что «Макларен» претендовал на двойной финиш в очках на .

Новичок команды сошел из-за проблем с электроникой, а пришлось заезжать в боксы каждые десять кругов, так как обнаружилась утечка в пневматической системе – в итоге британец финишировал последним.

«На мой взгляд, наиболее позитивный момент в том, что без проблем Ландо стал бы серьезным претендентом на очки. Темп машины чуть ли не превзошел ожидания. И у Оскара была хорошая ситуация с деградацией на первом отрезке. Он совершал обгоны, борьба была плотной, так что мы могли заехать в очки двумя болидами. Это наиболее позитивный итог гонки.

Я полагал, что будет трудно пробиться в третий сегмент квалификации и заработать очки, но оказалось, что, скажем так, возможностей оказалось больше, чем я ожидал. Еще один момент: борьба в средней группе – но и не только – плотная. Если бы не [виртуальная] машина безопасности, не уверен, что появились бы отстающие на круг из тех, кто не испытывал технические проблемы.

Если мы будем хорошо сражаться и сможем сбросить несколько десятых – такой у нас план – то, надеюсь, в ближайшем будущем проведем приятные гонки», – заявил руководитель «Макларена».

Ландо Норрис: «Сейчас важно сохранять положительный настрой, у команды нет причин чувствовать подавленность»

Андреа Стелла о проблемах «Макларена»: «Мы пока что изучаем вопрос. За короткий срок тут ничего не исправишь»