Андреа Стелла: «Макларен» мог заехать в очки двумя болидами на Гран-при Бахрейна»

Теги Гран-при Бахрейна Макларен Формула-1 Андреа Стелла Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Андреа Стелла считает, что «Макларен» претендовал на двойной финиш в очках на Гран-при Бахрейна.

Новичок команды Оскар Пиастри сошел из-за проблем с электроникой, а Ландо Норрису пришлось заезжать в боксы каждые десять кругов, так как обнаружилась утечка в пневматической системе – в итоге британец финишировал последним.

«На мой взгляд, наиболее позитивный момент в том, что без проблем Ландо стал бы серьезным претендентом на очки. Темп машины чуть ли не превзошел ожидания. И у Оскара была хорошая ситуация с деградацией на первом отрезке. Он совершал обгоны, борьба была плотной, так что мы могли заехать в очки двумя болидами. Это наиболее позитивный итог гонки.

Я полагал, что будет трудно пробиться в третий сегмент квалификации и заработать очки, но оказалось, что, скажем так, возможностей оказалось больше, чем я ожидал. Еще один момент: борьба в средней группе – но и не только – плотная. Если бы не [виртуальная] машина безопасности, не уверен, что появились бы отстающие на круг из тех, кто не испытывал технические проблемы.

Если мы будем хорошо сражаться и сможем сбросить несколько десятых – такой у нас план – то, надеюсь, в ближайшем будущем проведем приятные гонки», – заявил руководитель «Макларена».

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11 комментариев

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Volodya_A
Клоунада какая-то...
Если тебе нечего сказать - молчи и работай
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Volodya_A
Ответ Project2000
может и хорошо, что не заехали , а то бы могли чутка расслабиться, а тут нужно закрутить рукава и работать.
Ещё можно закусить рукавами, ага.
И скрипеть сердцем
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Совесть Черданцева
Ребята в комментах, он имел в виду солнцезащитные очки
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Дмитрий Елисеев
Ответ AgipTm
приятно сейчас Рику, который перекрестился, что вовремя свалил, да еще и бабки получил :)
Рик и в прошлом году в 10ку по праздникам попадал. Так что для него мало бы что поменялось сейчас.
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Project2000
может и хорошо, что не заехали , а то бы могли чутка расслабиться, а тут нужно закрутить рукава и работать.
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DelNord
Ответ Алексей Антонович
Ну так вот именно, что у него шины были новее почти всегда Ано все таки ткмп у машины есть, просто сама машина выглядит ведроватой
Перспективы тоже есть. Вряд ли такие шишки будут сыпаться на Маки в каждой гонке.
Рано совсем их списывать.
То же касается и Окона, кстати. :) Вот кто тоже собрал все косяки на год вперед.
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Алексей Антонович
Ответ DelNord
Ландо, кстати, в конце подъехал к борьбе Карлоса и Льюиса и ехал за ними. При этом видно было, что скорее они сдерживали его темп. Не очень показательно, конечно, при его постоянных заездах в боксы, но неплохо смотрелось.
Ну так вот именно, что у него шины были новее почти всегда
Ано все таки ткмп у машины есть, просто сама машина выглядит ведроватой
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AgipTm
приятно сейчас Рику, который перекрестился, что вовремя свалил, да еще и бабки получил :)
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DelNord
Ландо, кстати, в конце подъехал к борьбе Карлоса и Льюиса и ехал за ними. При этом видно было, что скорее они сдерживали его темп.
Не очень показательно, конечно, при его постоянных заездах в боксы, но неплохо смотрелось.
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Dani Schestov
Может в спринте и заедут
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felipe89
На таком ведре, вряд ли
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