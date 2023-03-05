«Пирелли» предлагает стратегии с двумя пит-стопами, Леклер – единственный из топ-10 со свежим «софтом» на Гран-при Бахрейна

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Пирелли Формула-1 Шарль Леклер Авто

«Пирелли» опубликовала информацию о покрышках перед Гран-при Бахрейна.

Поставщик шин уверен, что пилоты проведут гонку с двумя остановками. Предпочтительной «Пирелли» считает стратегию «софт» – «хард» – «софт», слегка уступает вариант с двумя отрезками на жесткой резине. Альтернативные стратегии также предполагают два пит-стопа.

Кроме этого, «Пирелли» рассказала, какие комплекты остались в распоряжении участников. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, стартующий третьим, стал единственным из топ-10, кто сохранил свежий «софт».

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В Бахрейне гонщики используют составы C1, C2 и C3.

Гонка стартует в 18:00 по московскому времени.

Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»

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Изображения: соцсети «Пирелли»

10 комментариев

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Рнпрл Аари
Ответ Max Crosbi
Навряд РБ в гонці буде використовувати Medium
Будет если износа сильного не будет за два пит-стопа в самый раз
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Max Crosbi
Ответ Рнпрл Аари
Зато у РБ свежий медиум это куда весомее софта на дистанции
Навряд РБ в гонці буде використовувати Medium
0
0
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Самая быстрая булочка в мире
Поедложенные стратегии пирелли работают 1-2раза за сезон
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Рнпрл Аари
Зато у РБ свежий медиум это куда весомее софта на дистанции
+1
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+1
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ibra207
Ответ Sanan1908
Мммм. Неужели есть шанс у Леклера 🧐
откуда..
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hypnotoad94
В итоге все, кроме Феррари, нормально проедут с одним, какой-нибудь медиум-хард)
+3
-1
+2
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Brigande
Ответ Sanan1908
Мммм. Неужели есть шанс у Леклера 🧐
Ну может шанс на первом круге что-то сделать , не более . Перерасход резины никуда не делся .
+2
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+2
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Charles Leclerc Ferrari
Да
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-1
-1
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Андрей Омельянович
Проклятие Бахрейна сохранится ?
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Sanan1908
Мммм. Неужели есть шанс у Леклера 🧐
+1
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