«Пирелли» предлагает стратегии с двумя пит-стопами, Леклер – единственный из топ-10 со свежим «софтом» на Гран-при Бахрейна

«Пирелли» опубликовала информацию о покрышках перед .

Поставщик шин уверен, что пилоты проведут гонку с двумя остановками. Предпочтительной «Пирелли» считает стратегию «софт» – «хард» – «софт», слегка уступает вариант с двумя отрезками на жесткой резине. Альтернативные стратегии также предполагают два пит-стопа.

Кроме этого, «Пирелли» рассказала, какие комплекты остались в распоряжении участников. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, стартующий третьим, стал единственным из топ-10, кто сохранил свежий «софт».

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В Бахрейне гонщики используют составы C1, C2 и C3.

Гонка стартует в 18:00 по московскому времени.

Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»

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Изображения: соцсети «Пирелли»