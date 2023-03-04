Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, в которой занял третье место.
По словам Леклера, он сознательно принял решение не ехать на последнюю быструю попытку и отказаться от борьбы за поул в пользу старта в гонке на свежем комплекте шин «софт».
«Никаких проблем не было. Думаю, мы и правда участвовали в борьбе за поул – что стало приятным сюрпризом, как мне кажется, потому что после тестов и результатов практик я этого не ждал.
В квалификации нам удалось найти хороший темп, это здорово. Однако нам нужно держать в уме тот факт, что на длинной дистанции наш темп был несколько хуже, чем у «Ред Булл».
И мне кажется, что в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном. Не знаю, смог бы я выиграть поул (если бы поехал на последнюю попытку), но это было бы близко», – рассказал Леклер.
Если не светит победа в гонке - то поул это тоже победа.
Давайте возьмём всех из Заубера и будем считать очки победой.
Нетъ...