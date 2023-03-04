Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , в которой занял третье место.

По словам Леклера, он сознательно принял решение не ехать на последнюю быструю попытку и отказаться от борьбы за поул в пользу старта в гонке на свежем комплекте шин «софт».

«Никаких проблем не было. Думаю, мы и правда участвовали в борьбе за поул – что стало приятным сюрпризом, как мне кажется, потому что после тестов и результатов практик я этого не ждал.

В квалификации нам удалось найти хороший темп, это здорово. Однако нам нужно держать в уме тот факт, что на длинной дистанции наш темп был несколько хуже, чем у «Ред Булл».

И мне кажется, что в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном. Не знаю, смог бы я выиграть поул (если бы поехал на последнюю попытку), но это было бы близко», – рассказал Леклер.

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