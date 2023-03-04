Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Бахрейна, в которой занял третье место.

По словам Леклера, он сознательно принял решение не ехать на последнюю быструю попытку и отказаться от борьбы за поул в пользу старта в гонке на свежем комплекте шин «софт».

«Никаких проблем не было. Думаю, мы и правда участвовали в борьбе за поул – что стало приятным сюрпризом, как мне кажется, потому что после тестов и результатов практик я этого не ждал.

В квалификации нам удалось найти хороший темп, это здорово. Однако нам нужно держать в уме тот факт, что на длинной дистанции наш темп был несколько хуже, чем у «Ред Булл».

И мне кажется, что в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном. Не знаю, смог бы я выиграть поул (если бы поехал на последнюю попытку), но это было бы близко», – рассказал Леклер.

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11 комментариев

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Гектор Печорин
Леклер кажется решил побеспокоиться о своём психологическом состоянии. С поула потом пришлось пропускать ферстаппена и переса и было бы обидно, а так будет их атаковать и типа сделал все что мог но они быстрее и не так обидно будет )))
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Andres Dandaras
Не ну если бы Перес не перебил время и обогнать на старте то было бы здорово . А так против 2 рб толку никакого от нового софта
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Ан Кот
интересное решение,завтра посмотрим на сколько оно было разумным
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Alesha_451
Бред, вообще ничего не решает этот софт, а чисто для себя за поул можно было побороться. Вам бы от Ало отбиться уже за счастье будет
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Luca di Montezemolo
Это все хорошо, но есть ли у фур темп на лонгранах, вчера вместе с мерсом совсем ниочем были. Сколько раз даже с поулов сливались из за этого.
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Гектор Печорин
Какое то бредовое решение
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& Drew
Наверняка суеверие сыграло не последнюю роль в отказе Шарля от последней попытки,не хочет больше быть вторым по итогам сезона.
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Рнпрл Аари
Это же всего то софт на несколько кругов. Большого преимущества по сравнению с изношенным не даст. А если подтвердится сильный износ резины у фур то совсем толку никакого
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voroninboris
Т.е. Леклер сам принял стратегическое решение, а в Феррари его послушались? Похоже и правда в этом году красные решили побороться за титул
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Volodya_A
Феррари это победа.
Если не светит победа в гонке - то поул это тоже победа.
Давайте возьмём всех из Заубера и будем считать очки победой.
Нетъ...
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Imax161
Всервно свежий софт не спасёт
+1
-4
-3
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