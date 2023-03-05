Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»
Нико Росберг прокомментировал необычную ставку Шарля Леклера.
Пилот «Феррари» не поехал на решающую попытку в квалификации к Гран-при Бахрейна и в итоге стал третьим. После сессии монегаск объяснил, что предпочитает стартовать с третьего места, но на более свежих шинах.
«Очень странное решение. Надеюсь, это не продолжение стратегических сложностей «Феррари».
В нынешнем году у команды новый стратег, и, надеюсь, это окажется очень умным ходом. Подождем и посмотрим», – отметил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.
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