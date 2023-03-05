Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Нико Росберг Формула-1 Шарль Леклер Авто

Нико Росберг прокомментировал необычную ставку Шарля Леклера.

Пилот «Феррари» не поехал на решающую попытку в квалификации к Гран-при Бахрейна и в итоге стал третьим. После сессии монегаск объяснил, что предпочитает стартовать с третьего места, но на более свежих шинах.

«Очень странное решение. Надеюсь, это не продолжение стратегических сложностей «Феррари».

В нынешнем году у команды новый стратег, и, надеюсь, это окажется очень умным ходом. Подождем и посмотрим», – отметил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

10 комментариев

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Jetter
Ответ Minuvert
Гонка вечером, может дело в том, что его прогреть легче?
Вы про софт или медиум? Конечно софт моментально прогревается, но и расходуется быстро. Асфальт абразивный, все равно жарко, не думаю, что у кого-то будут проблемы даже с прогревом Харда. Много поворотов, в том числе скоростных. Медиум свежий у всех, кроме Феррари, остался. Непонятно, поедут ли на нем.
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Minuvert
Ответ Jetter
Берём два пит-стопа за основу. Стартовать скорее всего первая десятка будет на софте, старт на другой резине крайне рискован и может привести к самоубийству. Потеряешь позиции, будешь отыгрываться, угробишь резину раньше времени. Второй отрезок скорее всего все на Хард перейдут. Основная стратегия Софт-Хард-Хард. У топ-команд два свежих Харда осталось за исключением Ред Буллов (сюрприз). А свежий софт из топ-команд только у Леклера. Пирелли вариант с медиумом считает самым медленным. Да и смысла немного. Убивается рано, а скорость почти как у Харда. Тогда зачем Ред Булл оставили себе свежий медиум и только один Хард? Поедут Софт-Хард-Софт?
Гонка вечером, может дело в том, что его прогреть легче?
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Jetter
Берём два пит-стопа за основу. Стартовать скорее всего первая десятка будет на софте, старт на другой резине крайне рискован и может привести к самоубийству. Потеряешь позиции, будешь отыгрываться, угробишь резину раньше времени. Второй отрезок скорее всего все на Хард перейдут. Основная стратегия Софт-Хард-Хард. У топ-команд два свежих Харда осталось за исключением Ред Буллов (сюрприз). А свежий софт из топ-команд только у Леклера. Пирелли вариант с медиумом считает самым медленным. Да и смысла немного. Убивается рано, а скорость почти как у Харда. Тогда зачем Ред Булл оставили себе свежий медиум и только один Хард? Поедут Софт-Хард-Софт?
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Paninaro
Ответ King_X
Даа Тем более поулы никаких очков не дают Можно быть чемпионами поулов, но сливать все гонки И как бы Фурам в том году это и предъявляли, что тачку на квалу настраивали в ущерб гонке
По этой логике Сенна - чемпион поулов? Или всё он же мог вытащить слабый болид в квалификации?
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Виталий Богуш
Фераре
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King_X
Ответ Drvr81
Всю последнюю часть предсезонки говорят, что у Феррари проблема с перерасходом шин. Гонщик сохраняет больше резины на гонку стартуя с неплохого 3 места. К чему удивления?
Даа
Тем более поулы никаких очков не дают
Можно быть чемпионами поулов, но сливать все гонки
И как бы Фурам в том году это и предъявляли, что тачку на квалу настраивали в ущерб гонке
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& Drew
Может быть проблески гениальности. Увидим...
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Volodya_A
Ответ Drvr81
Всю последнюю часть предсезонки говорят, что у Феррари проблема с перерасходом шин. Гонщик сохраняет больше резины на гонку стартуя с неплохого 3 места. К чему удивления?
Никаких проблем. В любом случае, если Макс стартует с первого ряда - он уезжает от всех в закат.
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tick_tick_BOOM
Раньше были планы: A, B, C, D, E, F..
В этом году красные эволюционировали до плана NSFW - New Soft For Work
+4
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Drvr81
Всю последнюю часть предсезонки говорят, что у Феррари проблема с перерасходом шин. Гонщик сохраняет больше резины на гонку стартуя с неплохого 3 места. К чему удивления?
+9
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