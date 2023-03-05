Нико Росберг о квалификации Леклера: «Очень странное решение – надеюсь, не продолжение стратегических сложностей «Феррари»

прокомментировал необычную ставку .

Пилот « » не поехал на решающую попытку в квалификации к Гран-при Бахрейна и в итоге стал третьим. После сессии монегаск объяснил, что предпочитает стартовать с третьего места, но на более свежих шинах.

«Очень странное решение. Надеюсь, это не продолжение стратегических сложностей «Феррари».

В нынешнем году у команды новый стратег, и, надеюсь, это окажется очень умным ходом. Подождем и посмотрим», – отметил чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports.

Шарль Леклер: «Мне кажется, в такой ситуации лучше стартовать третьим, но на свежем комплекте шин, чем первым, но на изношенном»

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й