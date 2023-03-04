Мика Хаккинен: «Не думаю, что в этом году от «Макларена» стоит многого ожидать – их истинные возможности мы увидим только через пару лет»

Теги Мика Хаккинен Макларен Формула-1 Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен поделился мнением о том, в каком состоянии команда «Макларен» подходит к старту нового сезона.

«Не думаю, что в этом году от «Макларена» стоит многого ожидать. Они знают возможности своего технического департамента, а их партнеры – мировой технологический гигант. У «Макларена» есть вся необходимая поддержка, но команда понимает, что не достигла нужного уровня. Может быть, в этом году у них и будут какие-то результаты, но я думаю, что истинные возможности «Макларена» мы сможем увидеть только через пару лет.

У «Макларена» есть Ландо Норрис, очень быстрый и молодой гонщик. Он уже многого добился – точнее, он показывал убедительные результаты. Он очень талантлив, вне всяких сомнений. Думаю, он находится на одном уровне с Ферстаппеном, Леклером и Сайнсом. И в данный момент именно но является первым номером «Макларена».

Думаю, Норрис и Пиастри будут отличными спарринг-партнерами. Мне кажется, отрыв между ними будет небольшим. И их соперничество будет мотивировать команду становиться лучше. И команда сможет предоставить Пиастри огромное количество данных, что поможет ему развиваться. Не думаю, что у них будут проблемы. «Макларен» – отличная команда для роста. Вряд ли там будет сильное давление на результат», – рассказал Хаккинен.

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6 комментариев

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doctor.morge
Снова заборются с Вильямсом, как в 80-е?
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Denis Temerev
Ответ Великий Алонсо
Я помню в 2015 что-то типа этого говорил Булье, а потом и Зак Браун: "3-4 сезона и мы будем бороться за титул", ну-ну
С языка снял. Каждый год надо ещё 2-3 года
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Великий Алонсо
Я помню в 2015 что-то типа этого говорил Булье, а потом и Зак Браун: "3-4 сезона и мы будем бороться за титул", ну-ну
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Incendier Deafening
Макларен умер как команда почти в одно и тоже время как и титулы Феррари.
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Артем_
Я еще лет пять назад говорил что толстый Браун угробит команду.
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StarsAndArrows
Макларен окончательно в средняка превратился,и вряд-ли что то изменится через пару лет,как будто остальные команды будут в отпуске.
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