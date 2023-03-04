Мика Хаккинен: «Не думаю, что в этом году от «Макларена» стоит многого ожидать – их истинные возможности мы увидим только через пару лет»

Двукратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о том, в каком состоянии команда «Макларен» подходит к старту нового сезона.

«Не думаю, что в этом году от «Макларена» стоит многого ожидать. Они знают возможности своего технического департамента, а их партнеры – мировой технологический гигант. У «Макларена» есть вся необходимая поддержка, но команда понимает, что не достигла нужного уровня. Может быть, в этом году у них и будут какие-то результаты, но я думаю, что истинные возможности «Макларена» мы сможем увидеть только через пару лет.

У « » есть , очень быстрый и молодой гонщик. Он уже многого добился – точнее, он показывал убедительные результаты. Он очень талантлив, вне всяких сомнений. Думаю, он находится на одном уровне с Ферстаппеном, Леклером и Сайнсом. И в данный момент именно но является первым номером «Макларена».

Думаю, Норрис и Пиастри будут отличными спарринг-партнерами. Мне кажется, отрыв между ними будет небольшим. И их соперничество будет мотивировать команду становиться лучше. И команда сможет предоставить огромное количество данных, что поможет ему развиваться. Не думаю, что у них будут проблемы. «Макларен» – отличная команда для роста. Вряд ли там будет сильное давление на результат», – рассказал Хаккинен.

Главные интриги «Ф-1»: «Феррари» нажмет на Ферстаппена? Что выдаст новичок «талантливее Леклера»? «Альпин» не взорвется?