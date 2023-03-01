Фредерик Вассер: «В давлении со стороны болельщиков я вижу положительное влияние на команду»

Теги Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер рассказал, что не видит проблемы в повышенных ожиданиях болельщиков.

По словам Вассера, работа под таким давлением может идти на пользу, если правильно его использовать.

«Не думаю, что с точки зрения политики внутри команды работать в «Феррари» сложнее, чем где-либо еще. Что действительно правда – так это невероятный энтузиазм и страсть болельщиков. Когда мы две недели назад проводили презентацию болида, за ограждениями базы собрались тысячи болельщиков. Не уверен, что такое можно было бы увидеть где-то еще в мире.

И этот энтузиазм чувствуется везде – ты едешь в отель и там тебя ждут фанаты, ну и так далее. Это оказывает на команду давление определенного рода.

И тут вопрос в том, как ты расценишь это давление – как нечто хорошее, своего рода мотивацию? Или как что-то, что будет тебя сдерживать и ограничивать в развитии?

Лично я вижу в этом положительное влияние. И занимаясь таким делом ты хочешь чувствовать такое давление. Нельзя делать шоу или выступать в спорте, и не быть на виду. Мы прекрасно знаем, что в «Формуле-1» всегда будут болельщики, у которых будут ожидания. И Италия в этом отношении немного превосходит все остальные страны», – рассказал Вассер.

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3 комментария

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Эдуард Элверс
Ответ Scorpio
ему можно будет простить и поражение, при условии нормальной работы без цирка в прямом эфире и без отмазов в стиле "мы все делали правильно"
согласен
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scorpio
Ответ Эдуард Элверс
Настрой хороший, хотя бы не дизморалит болельщиков, как прошлый руководитель
ему можно будет простить и поражение, при условии нормальной работы без цирка в прямом эфире и без отмазов в стиле "мы все делали правильно"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдуард Элверс
Настрой хороший, хотя бы не дизморалит болельщиков, как прошлый руководитель
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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