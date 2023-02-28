«Мерседес» попал в топ-3 рейтинга от сайта «Ф-1» по итогам тестов, «Астон Мартин» – 4-й
Официальный сайт «Формулы-1» представил свой рейтинг по итогам предсезонных тестов.
Заезды состоялись в Бахрейне с 23 по 25 февраля. Там же в ближайшие выходные (3-5 марта) состоится стартовый Гран-при сезона.
Эксперты сайта, в отличие от многих аналитиков, поставили на третье место «Мерседес», а не «Астон Мартин».
«Некоторые прогнозы ставят «Мерседес» ниже «Астон Мартин», но наши данные предполагают, что у [«Мерседеса»] все же сохранится преимущество над лидерами средней группы», – отмечается в статье.
Первые две позиции заняли «Ред Булл» и «Феррари», замкнули список «Хаас» и «Уильямс».
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