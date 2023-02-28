«Мерседес» попал в топ-3 рейтинга от сайта «Ф-1» по итогам тестов, «Астон Мартин» – 4-й

Официальный сайт «Формулы-1» представил свой рейтинг по итогам предсезонных тестов.

Заезды состоялись в с 23 по 25 февраля. Там же в ближайшие выходные (3-5 марта) состоится стартовый Гран-при сезона.

Эксперты сайта, в отличие от многих аналитиков, поставили на третье место «Мерседес», а не «Астон Мартин».

«Некоторые прогнозы ставят «Мерседес» ниже «Астон Мартин», но наши данные предполагают, что у [« »] все же сохранится преимущество над лидерами средней группы», – отмечается в статье.

Первые две позиции заняли « » и «Феррари», замкнули список «Хаас» и «Уильямс».

Расклад сил перед стартом сезона-2023 по версии сайта «Ф-1»

1. «Ред Булл»

2. «Феррари»

3. «Мерседес»

4. «Астон Мартин»

5. «Альпин»

6. «Альфа Ромео»

7. « »

8. « »

9. «Хаас»

10. «Уильямс»

Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»

«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)

«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов