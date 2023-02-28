«Мерседес» попал в топ-3 рейтинга от сайта «Ф-1» по итогам тестов, «Астон Мартин» – 4-й

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Официальный сайт «Формулы-1» представил свой рейтинг по итогам предсезонных тестов.

Заезды состоялись в Бахрейне с 23 по 25 февраля. Там же в ближайшие выходные (3-5 марта) состоится стартовый Гран-при сезона.

Эксперты сайта, в отличие от многих аналитиков, поставили на третье место «Мерседес», а не «Астон Мартин».

«Некоторые прогнозы ставят «Мерседес» ниже «Астон Мартин», но наши данные предполагают, что у [«Мерседеса»] все же сохранится преимущество над лидерами средней группы», – отмечается в статье.

Первые две позиции заняли «Ред Булл» и «Феррари», замкнули список «Хаас» и «Уильямс».

Расклад сил перед стартом сезона-2023 по версии сайта «Ф-1»
 
1. «Ред Булл»
2. «Феррари»
3. «Мерседес»
4. «Астон Мартин»
5. «Альпин»
6. «Альфа Ромео»
9. «Хаас»
10. «Уильямс»
 

Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»

«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)

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3 комментария

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Анатолий Зубков
Кстати, большинство икспердов, которые ставили Астон Мартин выше Мерса и чуть ли не на уровень Феррари по гоночному темпу - английские. Видимо, чтобы показать, что сэр и Жора героически превозмогать типа более быстрый болид. Ну и приложить Алонсо для них любимое дело.
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Kappa Kappish
Клиенты феррари, в первые гран-при будут обязательно бороться за топ10
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Incendier Deafening
Ого, самая адекватная подборка)
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