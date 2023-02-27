«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)

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Издание The Race оценило гоночные симуляции команд «Формулы-1» на тестах в Бахрейне.

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз сообщил, что сравнивал времена на круге на длинных отрезках, при этом пытаясь учесть разницу в состоянии трассы. Так, в субботу «Ред Булл» не проводил симуляцию гонки, однако экстраполяция разницы между чемпионами мира и «Феррари» в пятницу позволила оценить разрыв между соперниками.

Быстрейшей командой на данной момент считается «Ред Булл», следом располагаются «Феррари» и «Астон Мартин».

Сравнение команд на длинных отрезках на тестах в Бахрейне (The Race)
 
1. «Ред Булл»
2-3. «Феррари» / «Астон Мартин» +0,2 секунды к «Ред Булл»
4-5. «Мерседес» / «Альпин» +0,6
6-8. «Хаас» / «Альфа Ромео» / «Макларен» +1,05
9. «Уильямс» +1,25
10. «Альфа Таури» +1,45
 

Хьюз подчеркивает, что субботние заезды предоставили очень качественное сравнение между «Феррари», «Астон Мартин» и «Мерседесом», в то время как «Альпин» остается «темной лошадкой» – французская команда провела отдельные длинные отрезки, но не симуляцию гонки целиком. По схожим причинам трудно сравнивать «Макларен» с конкурентами.

Эксперт отмечает, что многие времена невозможно сопоставлять напрямую, поэтому данные оставляют огромное пространство для интерпретаций.

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7 комментариев

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Kemal Gul
Ответ Kemal Gul
Макларен 🥲
Надеюсь, это время действительно ни о чем не говорит
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Kemal Gul
Макларен 🥲
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Анатолий Зубков
Ответ Андрей Никитин99
Очень хочу чтобы инсайды оправдались Он орет который год что если у Алонсо будет машина топ 3 он уделает Макса и Леклера как детей Вот и поржем😁😁😁
Если верить Хьюзу, то у Алонсо сейчас быстрейший болид. Берём отставание от Ред Булл 0,2, добавляем 0,6 секунды скилла легендарного испанца и получаем 0,4 секунды преимущества. Этого с головой хватит для 3 титула.
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Андрей Никитин99
Ответ Анатолий Зубков
Совсем редакторы не берегут психику ведробота, он же великий алонсо, такими новостями. Того и гляди поставит хату на титул Алонсо к летнему перерыву.
Очень хочу чтобы инсайды оправдались
Он орет который год что если у Алонсо будет машина топ 3 он уделает Макса и Леклера как детей
Вот и поржем😁😁😁
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Mr.BadGuy
Ответ hypnotoad94
Всё ещё не верю) ну подождем, осталось нет ничего.
Так бывает когда команда особо не борется в сезоне, и получает преимущество в начале следующего, но потом все равно проиграет гонку обновлений.
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Анатолий Зубков
Совсем редакторы не берегут психику ведробота, он же великий алонсо, такими новостями. Того и гляди поставит хату на титул Алонсо к летнему перерыву.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hypnotoad94
Всё ещё не верю) ну подождем, осталось нет ничего.
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