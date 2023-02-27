«Астон Мартин» и «Феррари» на равных на длинных отрезках, «Мерседес» на уровне «Альпин» (The Race)

Издание The Race оценило гоночные симуляции команд «Формулы-1» на тестах в Бахрейне.

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз сообщил, что сравнивал времена на круге на длинных отрезках, при этом пытаясь учесть разницу в состоянии трассы. Так, в субботу « » не проводил симуляцию гонки, однако экстраполяция разницы между чемпионами мира и « » в пятницу позволила оценить разрыв между соперниками.

Быстрейшей командой на данной момент считается «Ред Булл», следом располагаются «Феррари» и «Астон Мартин».

Сравнение команд на длинных отрезках на тестах в Бахрейне (The Race)

1. «Ред Булл»

2-3. «Феррари» / «Астон Мартин» +0,2 секунды к «Ред Булл»

4-5. «Мерседес» / «Альпин» +0,6

6-8. « » / «Альфа Ромео» / «Макларен» +1,05

9. «Уильямс» +1,25

10. « » +1,45

Хьюз подчеркивает, что субботние заезды предоставили очень качественное сравнение между «Феррари», «Астон Мартин» и « », в то время как «Альпин» остается «темной лошадкой» – французская команда провела отдельные длинные отрезки, но не симуляцию гонки целиком. По схожим причинам трудно сравнивать «Макларен» с конкурентами.

Эксперт отмечает, что многие времена невозможно сопоставлять напрямую, поэтому данные оставляют огромное пространство для интерпретаций.

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