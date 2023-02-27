«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов

Эксперт The Race и бывший технический директор « » Гэри Андерсон поделился рейтингом команд «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

Андерсон сравнивал команды следующим образом: переводил быстрейшие времена каждого пилота в проценты относительно быстрейшей машины утренней или дневной сессии, вносил поправки на жесткость шин и определял средний показатель гонщика по трем сессиям. Кроме этого, эксперт постарался учесть возможную разницу в топливной загрузке между командами.

Первое место в списке занял « », а на третьей строчке расположился «Астон Мартин». При этом новая команда Фернандо Алонсо оказалась существенно ближе к « », чем к « » и другим середнякам.

На пятую позицию поднялась « », а «Альфа Таури» стала последней.

Рейтинг скорости команд «Ф-1» по итогам предсезонных тестов по версии Гэри Андерсона

1. «Ред Булл»

2. «Феррари» +0,50 процента от времени лидера на круге

3. «Астон Мартин» +0,73

4. «Мерседес» +1,12

5. «Альфа Ромео» +1,49

6. «Хаас» +1,54

7. «Альпин» +1,80

8. «Макларен» +1,86

9. «Уильямс» +1,86

10. «Альфа Таури» +2,12

Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»

Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»