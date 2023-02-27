«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов
Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон поделился рейтингом команд «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.
Андерсон сравнивал команды следующим образом: переводил быстрейшие времена каждого пилота в проценты относительно быстрейшей машины утренней или дневной сессии, вносил поправки на жесткость шин и определял средний показатель гонщика по трем сессиям. Кроме этого, эксперт постарался учесть возможную разницу в топливной загрузке между командами.
Первое место в списке занял «Ред Булл», а на третьей строчке расположился «Астон Мартин». При этом новая команда Фернандо Алонсо оказалась существенно ближе к «Феррари», чем к «Мерседесу» и другим середнякам.
На пятую позицию поднялась «Альфа Ромео», а «Альфа Таури» стала последней.
Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»
Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»
2 комментария