«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Джордан Гэри Андерсон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон поделился рейтингом команд «Формулы-1» по итогам предсезонных тестов в Бахрейне.

Андерсон сравнивал команды следующим образом: переводил быстрейшие времена каждого пилота в проценты относительно быстрейшей машины утренней или дневной сессии, вносил поправки на жесткость шин и определял средний показатель гонщика по трем сессиям. Кроме этого, эксперт постарался учесть возможную разницу в топливной загрузке между командами.

Первое место в списке занял «Ред Булл», а на третьей строчке расположился «Астон Мартин». При этом новая команда Фернандо Алонсо оказалась существенно ближе к «Феррари», чем к «Мерседесу» и другим середнякам.

На пятую позицию поднялась «Альфа Ромео», а «Альфа Таури» стала последней.

Рейтинг скорости команд «Ф-1» по итогам предсезонных тестов по версии Гэри Андерсона
 
1. «Ред Булл»
2. «Феррари» +0,50 процента от времени лидера на круге
3. «Астон Мартин» +0,73
4. «Мерседес» +1,12
5. «Альфа Ромео» +1,49
6. «Хаас» +1,54
7. «Альпин» +1,80
8. «Макларен» +1,86
9. «Уильямс» +1,86
10. «Альфа Таури» +2,12
 

Тед Кравиц: «В моей расстановке сил «Астон Мартин» находится на третьем месте по итогам тестов»

Кристиан Хорнер: «Мне кажется, в «Астон Мартин» сделали большой шаг вперед. Особенно здорово смотрелся Алонсо»

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ffmp
Мерседес уже зачислили в середняки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Деев
«К Мерседесу и другим середнякам» 😝
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий