Фелипе Другович: «Болид «Астон Мартин»-2023 ощущается как большой шаг вперед»

сравнил новую машину «Астон Мартин» с предыдущими.

Ранее резервный пилот команды тестировал болиды 2022 и 2021 годов. На прошедшей неделе бразилец провел предсезонные тесты вместо .

«AMR21 довольно сильно отличается [от машин 2022 и 2023 годов] – ее строили в соответствии с совершенно другим регламентом. Она гораздо мягче в сравнении с AMR22 и AMR23, подвеска которых значительно жестче.

AMR23 очень здорово себя проявляет. Ощущения от болида хорошие, пилотировать очень приятно – приятнее, чем прошлогодний, стало меньше галопирования и подпрыгиваний.

Посмотрим, где мы окажемся в сравнении с соперниками – на тестах трудно понять, чем занимаются другие команды. Но AMR23 ощущается как большой шаг вперед», – подчеркнул Другович.

«Астон Мартин» незначительно отстает от топ-2 в рейтинге Гэри Андерсона по итогам тестов

Алонсо проехал 270 кругов на тестах, де Врис и Сарджент в топ-3 по километражу, Норрис – худший из основных пилотов