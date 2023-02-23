Валттери Боттас: «Запрет на политические заявления не нужен. Полагаю, я говорю от имени всех гонщиков «Ф-1»

Валттери Боттас недоволен запретом на политические высказывания в «Формуле-1».

ФИА разъяснила, в каких случаях пилотам грозит наказание. Боттас, и ранее критиковавший решение, не поменял мнение.

«Я видел пояснения. Конечно, хотя бы стало понятно, но я по-прежнему считаю, что [запрет] не нужен. И, полагаю, я говорю от имени всех гонщиков.

Пока у нас не было заседания [Ассоциации гонщиков Гран-при], но, надеюсь, скоро мы это обсудим», – заявил пилот « ».

Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»

ФИА прояснила положения запрета на несогласованные политические заявления для участников «Формулы-1»