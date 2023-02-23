Берни Экклстоун: «С Михаэлем Шумахером как советником у Мика было бы место в хорошей команде «Ф-1»
Берни Экклстоун уверен, что Михаэль Шумахер обеспечил бы сыну место в «Формуле-1».
Мик Шумахер покинул «Хаас», где провел два сезона, и стал резервным пилотом «Мерседеса». По мнению Экклстоуна, Мик начал карьеру в «Ф-1» не в той команде.
«С Михаэлем как советником у Мика было бы место основного гонщика в хорошей команде. У Михаэля огромный опыт, он поделился бы большим количеством деталей, показал бы верный путь – с точки зрения пилотажа, но и политики тоже.
Он (Мик) оказался в неподходящей команде. Ему было бы лучше в [системе] «Ред Булл». Там о нем бы позаботились больше, помогли развиваться.
Такая фамилия – большое бремя. Найти кокпит будет трудно – особенно в команде, где он сможет побеждать. Мне жаль Мика», – сообщил бывший руководитель «Формулы-1».
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Сейчас это просто фамилия, а то был бы маркетинговый и репутационный эффект от присутствия Михаэля в боксах, и опыт которым бы он делился с Миком и командой