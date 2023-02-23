Берни Экклстоун: «С Михаэлем Шумахером как советником у Мика было бы место в хорошей команде «Ф-1»

уверен, что обеспечил бы сыну место в «Формуле-1».

Мик Шумахер покинул « », где провел два сезона, и стал резервным пилотом « ». По мнению Экклстоуна, Мик начал карьеру в «Ф-1» не в той команде.

«С Михаэлем как советником у Мика было бы место основного гонщика в хорошей команде. У Михаэля огромный опыт, он поделился бы большим количеством деталей, показал бы верный путь – с точки зрения пилотажа, но и политики тоже.

Он (Мик) оказался в неподходящей команде. Ему было бы лучше в [системе] « ». Там о нем бы позаботились больше, помогли развиваться.

Такая фамилия – большое бремя. Найти кокпит будет трудно – особенно в команде, где он сможет побеждать. Мне жаль Мика», – сообщил бывший руководитель «Формулы-1».

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