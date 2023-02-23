Берни Экклстоун: «С Михаэлем Шумахером как советником у Мика было бы место в хорошей команде «Ф-1»

Теги Михаэль Шумахер Берни Экклстоун Ред Булл Формула-1 Мерседес Хаас Мик Шумахер Авто

Берни Экклстоун уверен, что Михаэль Шумахер обеспечил бы сыну место в «Формуле-1».

Мик Шумахер покинул «Хаас», где провел два сезона, и стал резервным пилотом «Мерседеса». По мнению Экклстоуна, Мик начал карьеру в «Ф-1» не в той команде.

«С Михаэлем как советником у Мика было бы место основного гонщика в хорошей команде. У Михаэля огромный опыт, он поделился бы большим количеством деталей, показал бы верный путь – с точки зрения пилотажа, но и политики тоже.

Он (Мик) оказался в неподходящей команде. Ему было бы лучше в [системе] «Ред Булл». Там о нем бы позаботились больше, помогли развиваться.

Такая фамилия – большое бремя. Найти кокпит будет трудно – особенно в команде, где он сможет побеждать. Мне жаль Мика», – сообщил бывший руководитель «Формулы-1».

Мик Шумахер рассказал об интересе со стороны команд «Ф-1»: «Увидим в ближайшие месяцы»

Джордж Расселл: «Шумахеру стоит запереть себя в комнате с симулятором и наматывать круги»

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
Ответ Сергей Богатырев
в общем, взяли бы старшего, а младшего в нагрузку, так в советское время книги продавали, чтобы купить что-то вроде трёх мушкетёров, одновременно могли заставить купить какой-нибудь шлак)
ага или за кг мяса 3 кг гречки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merzus21
а без блата или даже с менее мощным блатом места нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
Ответ RusSt
Даже без денег бы взяли. Мик с Михаэлем как менеджер и Мик без него совершенно разные вещи. Сейчас это просто фамилия, а то был бы маркетинговый и репутационный эффект от присутствия Михаэля в боксах, и опыт которым бы он делился с Миком и командой
в общем, взяли бы старшего, а младшего в нагрузку, так в советское время книги продавали, чтобы купить что-то вроде трёх мушкетёров, одновременно могли заставить купить какой-нибудь шлак)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RusSt
Ответ Мадина Уйгурова
за Миком огромная психологическая нагрузка из-за фамилии отца. сравнений не избежать и эти ожидания мешают. но при Михаэле в здравии я уверена, и Мик бы прогрессировал да и команду бы без труда нашёл (те бабки что ушли на лечение Шуми старшего пошли бы в спонсоров и "место" в команде)
Даже без денег бы взяли. Мик с Михаэлем как менеджер и Мик без него совершенно разные вещи.
Сейчас это просто фамилия, а то был бы маркетинговый и репутационный эффект от присутствия Михаэля в боксах, и опыт которым бы он делился с Миком и командой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
дед в своём репертуаре) в РБ, конечно, очень заботливые ребята, там бы Мик окреп и возмужал наверняка)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадина Уйгурова
за Миком огромная психологическая нагрузка из-за фамилии отца. сравнений не избежать и эти ожидания мешают. но при Михаэле в здравии я уверена, и Мик бы прогрессировал да и команду бы без труда нашёл (те бабки что ушли на лечение Шуми старшего пошли бы в спонсоров и "место" в команде)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий