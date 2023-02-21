Тото Вольфф: «Ограничение на работу в аэротрубе не окажет серьезного влияния на «Ред Булл»

оценил последствия штрафа «Ред Булл» за нарушение потолка расходов.

Австрийской команде пришлось выплатить семь миллионов долларов за превышение лимита в 2021 году. Более существенным наказанием стало сокращение времени на разработку аэродинамики на десять процентов.

«В прошлом году они прекрасно себя проявили и создали машину, которая оказалась на полсекунды или больше быстрее всех остальных. Безусловно, сокращение времени работы в аэротрубе – неприятная новость для них и преимущество для нас.

Но если механизм работает эффективно, потери можно во многом компенсировать. Мы оказывались в такой ситуации раньше, хоть и без штрафа. В последние два сезона мы побеждали и получали меньше времени в аэротрубе, чем другие. Несомненно, штраф окажет влияние, но оно не будет серьезным – организация продемонстрировала, что работает эффективно», – сказал исполнительный директор « ».

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