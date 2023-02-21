Тото Вольфф: «Ограничение на работу в аэротрубе не окажет серьезного влияния на «Ред Булл»

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Тото Вольфф оценил последствия штрафа «Ред Булл» за нарушение потолка расходов.

Австрийской команде пришлось выплатить семь миллионов долларов за превышение лимита в 2021 году. Более существенным наказанием стало сокращение времени на разработку аэродинамики на десять процентов.

«В прошлом году они прекрасно себя проявили и создали машину, которая оказалась на полсекунды или больше быстрее всех остальных. Безусловно, сокращение времени работы в аэротрубе – неприятная новость для них и преимущество для нас.

Но если механизм работает эффективно, потери можно во многом компенсировать. Мы оказывались в такой ситуации раньше, хоть и без штрафа. В последние два сезона мы побеждали и получали меньше времени в аэротрубе, чем другие. Несомненно, штраф окажет влияние, но оно не будет серьезным – организация продемонстрировала, что работает эффективно», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

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5 комментариев

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slavery
Твои слова да богу в уши, Тото!
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Рнпрл Аари
Ответ ffmp
А получил Ред Булл, единственные из всех команд. Если бы, а бы, вот бы и Вильямс могли стать чемпионами в последние года) Факт есть факт. А про трубу только радикальные фаны РБ до конца трубят что это еще как справедливо, когда Феррари за нарушение страдали два года в хвосте пелетона, а РБ все еще являются главными фаворитами этого года. Вот и делай выводы, справедливо ли были наказаны РБ, или не слишком жестко ли обошлись с Феррари.
Ааа успел отредактировать. Одно дело мотор читерский другое дело небольшое превышение расходов да и то из за разгильдяйства бухгалтеров он стал больше реального. В прошлом году Мерс как чемпион получил 70% а Последний Хаас 115%. В этом же сезоне учитывая штраф РБ получит примерно 60% в то время как Феррари 75 а Мерседес 80. Да я не спорю есть преступление и есть наказание. Но говорить что это будет не ощутимо полный бред
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Рнпрл Аари
Ответ ffmp
А получил Ред Булл, единственные из всех команд. Если бы, а бы, вот бы и Вильямс могли стать чемпионами в последние года) Факт есть факт. А про трубу только радикальные фаны РБ до конца трубят что это еще как справедливо, когда Феррари за нарушение страдали два года в хвосте пелетона, а РБ все еще являются главными фаворитами этого года. Вот и делай выводы, справедливо ли были наказаны РБ, или не слишком жестко ли обошлись с Феррари.
Не в цвет ляпнул ты
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ffmp
Ответ Рнпрл Аари
Ну тут и штраф и бонусом ограничение чемпионам, довольно таки ощутимо будет. Получи Мерседес такой штраф заговорил бы похлеще Хорнера.
А получил Ред Булл, единственные из всех команд. Если бы, а бы, вот бы и Вильямс могли стать чемпионами в последние года) Факт есть факт. А про трубу только радикальные фаны РБ до конца трубят что это еще как справедливо, когда Феррари за нарушение страдали два года в хвосте пелетона, а РБ все еще являются главными фаворитами этого года. Вот и делай выводы, справедливо ли были наказаны РБ, или не слишком жестко ли обошлись с Феррари.
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Рнпрл Аари
Ну тут и штраф и бонусом ограничение чемпионам, довольно таки ощутимо будет. Получи Мерседес такой штраф заговорил бы похлеще Хорнера.
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