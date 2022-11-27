Президент ФИА бен Сулайем: «Некоторые хотели, чтобы мы повесили «Ред Булл», жаждали крови»

Мохаммед бен Сулайем признался, что некоторые команды хотели «повесить» «Ред Булл» за перерасход бюджета в 2021 году.

По итогам аудиторской проверки ФИА выяснилось, что австрийская команда потратила за год на 1,8 млн долларов больше установленного лимита, однако позднее Федерация сократила перерасход до 400 000 долларов, поскольку «Ред Булл» не получил ожидаемый налоговый вычет в Великобритании за инженерные и технологические исследования в размере 1,4 млн долларов.

ФИА оштрафовала «Ред Булл» на 7 млн долларов и сократила время на разработку болида 2023 года, включая работы в аэродинамической трубе и CFD.

Президент ФИА отметил, что соперники чемпионов настаивали на более крупных санкциях.

«Считаю, что мы нашли баланс между финансовым и спортивным штрафами [для «Ред Булл»]. Но если посмотреть на другие топ-команды, то они скажут, что мы слишком легко обошлись.

Некоторые хотели, чтобы мы их повесили, они жаждали крови – для самих команд это серьезное дело.

Мы должны действовать справедливо: нужно от них избавиться или научить больше так не делать? Единственное, нужно было все отчеты опубликовать раньше – не в октябре, а в мае. Но это был первый год, мы учимся – и многому научились», – сказал бен Сулайем.

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