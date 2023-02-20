Ник де Врис о переходе в «Ф-1»: «Пришлось уделить намного больше внимания физической подготовке»

Пилот « » Ник де отметил, что режим его тренировок значительно изменился после перехода в «Формулу-1».

«В прошлом году в Монце мне было трудно вылезти из кокпита болида (после гонки). Теперь же у меня могут возникнуть трудности с тем, чтобы забраться в кокпит (смеется).

Да, подготовка кардинально изменилась. Основной упор был сделан на физическую подготовку, при этом мне нужно было найти свое место в новой команде.

Мне пришлось уделить намного больше внимания физической подготовке. В последние годы в тренировках я уделял внимание аспектом, которые были важны там, где я выступал. Но в «Формуле-1» физические нагрузки намного выше, чем те, с которыми можно справиться после обычных тренировок и нерегулярных пробежек», – рассказал де Врис.

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