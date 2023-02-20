Саудовская Аравия допускает появление местной команды «Формулы-1»

В «Формуле-1» может появиться команда из Саудовской Аравии.

Таким сценарием поделился Халид бин Султан Аль Фейсал – президент автомобильной и мотоциклетной федерации страны.

«У нас богатая история в автоспорте – Саудовская Аравия была первой ближневосточной страной в «Формуле-1» благодаря сделке [Saudi Air] и «Уильямса» в 1978 году.

Я был очень горд, что моя страна и компания из Саудовской Аравии появились в столь престижных международных соревнованиях как « ». Это вдохновило меня плотно работать с «Формулой-1», и я доволен тем, как развивались наши отношения в последние 40 лет.

Это наследие привело к организации гонки и может однажды расшириться с появлением собственной, саудовской команды «Ф-1». Я ожидаю, что наши отношения будут развиваться и играть более значимую роль в будущем. Мы вкладываемся в новые трассы, серьезную инфраструктуру и новые города, открываем новые производства. Мы хотим, чтобы Саудовская Аравия стала хабом и привлекала команды открывать базы. От этого выиграют и местные компании вроде Aramco.

В 1978 году мы начали со спонсорского контракта с командой. Посмотрим, каким будет следующий шаг совместного начинания.

Также мы хотим, чтобы появился саудовский чемпион – гонщик, способный выигрывать международные соревнования. Мы относимся к автоспорту с большим энтузиазмом, есть большие планы. Мы хотим играть большую роль в будущем спорта, создавать будущих инженеров, менеджеров, руководителей команд, привлекать компании в автоспорт.

Все это благодаря трассе в Джидде и проведению гонки «Формулы-1». Мы создали долгосрочное наследие», – заявил принц Халид.

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