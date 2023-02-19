Андреа Стелла: «Реалистично оценивая ситуацию «Макларена», мы понимаем, что в данный момент команды из топ-3 находятся вне досягаемости»

Теги Макларен Формула-1 Андреа Стелла Авто

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2023.

«Наша главная цель – продолжать прогрессировать, день за днем. Реалистично оценивая ситуацию, мы понимаем, что в данный момент команды из топ-3 находятся вне досягаемости. И это может означать, что бороться мы сможем максимум за четвертое место – и да, в этом случае нам бы хотелось оказаться на этой позиции по итогам сезона.

Мы реалистично оцениваем перспективы команды в краткосрочной перспективе, команда очень хорошо поработала над машиной в зимний перерыв, а также мы знаем, что в некоторых областях команда может прибавить за счет дальнейшей доработки машины – и мы надеемся сделать это уже по ходу сезона.

Этот прогресс должен позволить нам сделать шаг вперед, став конкурентоспособнее, и достичь нашей цели попадания в топ-4», – рассказал Стелла.

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3 комментария

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Merzus21
эта краткосрочная перспектива последние лет 10
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Incendier Deafening
Класс, топ 3 уже лет 15 вне досягаемости. При этом было уже 2-3 смены регламента глобальных) они думают в 2026 у них получится?)))))

Маки стали типичным середняком без каких либо проблесков вернуться в топ.
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doctor.morge
Открыл первый конверт из анекдота про три конверта:)
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