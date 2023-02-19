Макс Ферстаппен: «Не особо задумываюсь о своем месте среди величайших гонщиков «Ф-1», меня никогда не интересовала статистика»

Пилот « » рассказал, что не задумывается о рекордах и своем месте в истории «Формулы-1».

Ферстаппен начинает сезон в статусе действующего чемпиона «Формулы-1» с двумя победами подряд. Лидируют же в истории «Ф-1» по количеству титулов Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

«Мне кажется, что я уже достиг большего, чем мог только мечтать, так что я просто стараюсь каждый раз показать свой максимум. Я не особо задумываюсь о своем месте среди величайших гонщиков «Формулы-1», если мы говорим о победах и титулах. Я просто хочу делать свою работу.

Разумеется, я знаю, что мой контракт действует до 2028 года, и я хочу постараться выиграть больше с этой командой – больше гонок, больше титулов. Но я никогда не был тем, кого интересовала статистика.

Я всегда хотел, чтобы приезжая на Гран-при я мог честно сказать себе, что выложился на максимуме, выжал из себя все – потому что именно это делает меня счастливым. И потом, по завершении карьеры, я смогу оглянуться назад на свои выступления в «Ф-1» и сказать: «Действительно ли я выжал все, что мог? Да». И вот тогда я буду счастлив», – рассказал Ферстаппен.

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