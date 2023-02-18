Дженсон Баттон: «Меня удивил долгосрочный контракт Норриса с «Маклареном». Ландо нужна машина для побед»

беспокоится за будущее в «Макларене».

Соглашение Норриса действует до конца 2025 года. Такая приверженность Ландо родной команде вызвала у Баттона вопросы.

«Меня удивило подписание долгосрочного контракта. В нашем спорте не знаешь, кто окажется в лидерах, а тебе нужна машина для побед – одного таланта недостаточно.

Ты можешь помочь развитию команды, однако необходим конкурентоспособный болид, с которым можно выигрывать гонки, а «Макларен» его не предоставлял. Дела идут хорошо, однако на данном этапе карьеры ему нужно оказаться в сильной машине.

Посмотрим, что произойдет в ближайшие годы. Я очень надеюсь, что команды вроде «Макларена», « » и « » окажутся ближе к топ-3 и даже бросят им вызов. В этом и смысл ограничения расходов и времени работы в аэротрубе. Надеюсь, мы увидим плюсы такого решения в 2023 году, а в 2024-м, думаю, даже больше.

Времени у него много. Ландо еще молод и очень быстр. Новый напарник – опять же, очень талантливый – окажет давление на них обоих», – поделился мнением чемпион «Формулы-1» 2009 года.

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