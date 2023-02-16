Зак Браун: «У Норриса есть время выиграть титул в «Макларене»

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Авто

Зак Браун рассчитывает, что Ландо Норрис станет чемпионом в составе «Макларена».

Исполнительный директор команды надеется, что Норрис останется в Уокинге в ближайшие годы. Сам Ландо неоднократно отмечал, что верит в «Макларен», несмотря на отсутствие побед.

«В конечном счете он хочет выиграть чемпионат мира. Мы тоже хотим. Мы вместе проходим этот путь, и он понимает, каков план, несмотря на некоторый шум. Конечно, мы все хотим выигрывать гонки и сражаться за титулы в не столь отдаленном будущем. Пока такое желание сохранится, уверен, мы будем еще долго выступать вместе.

Полагаю, мы хотим завершить историю, которую начали: приход в «Формулу-1» и чемпионство в нашей команде. Время у нас есть», – заявил Браун в интервью Sky Sports.

Ландо Норрис об отсутствии побед: «Это и правда тяжело, но я чувствую уверенность в нашей команде»

Зак Браун: «Я бы отнес Норриса к гонщикам-франшизам. Он настоящая звезда и умеет все»

2 комментария

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Великий Алонсо
До сих пор помню сказки от Булье в 2015, что Макларен к 2019-2020 году станут чемпионами 😂😂😂🤣🤣🤣
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Luca di Montezemolo
Да не похоже что то, что мак сможет построить чемпионскую тачку, ни своего движка, ни денег, ни 2 команды для продувки, скорее всего норрис свалит как только появится место в топ команде.
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