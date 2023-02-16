Зак Браун: «У Норриса есть время выиграть титул в «Макларене»

Зак Браун рассчитывает, что станет чемпионом в составе « ».

Исполнительный директор команды надеется, что Норрис останется в Уокинге в ближайшие годы. Сам Ландо неоднократно отмечал, что верит в «Макларен», несмотря на отсутствие побед.

«В конечном счете он хочет выиграть чемпионат мира. Мы тоже хотим. Мы вместе проходим этот путь, и он понимает, каков план, несмотря на некоторый шум. Конечно, мы все хотим выигрывать гонки и сражаться за титулы в не столь отдаленном будущем. Пока такое желание сохранится, уверен, мы будем еще долго выступать вместе.

Полагаю, мы хотим завершить историю, которую начали: приход в «Формулу-1» и чемпионство в нашей команде. Время у нас есть», – заявил Браун в интервью Sky Sports.

Ландо Норрис об отсутствии побед: «Это и правда тяжело, но я чувствую уверенность в нашей команде»

Зак Браун: «Я бы отнес Норриса к гонщикам-франшизам. Он настоящая звезда и умеет все»