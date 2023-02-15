Ландо Норрис об отсутствии побед: «Это и правда тяжело, но я чувствую уверенность в нашей команде»

Пилот « » рассказал, что готов оставаться в команде и ждать момента, когда она сможет претендовать на победу в чемпионате.

При этом Норрис признал, что ему хочется бороться за самые высокие места и отсутствие такой возможности несколько расстраивает.

«Временами это и правда тяжело, ведь я гонщик и хочу побеждать. И конечно, временами ты задумываешься о том, что можешь сделать, чтобы приблизить этот момент. Но при этом мне очень комфортно в моей нынешней команде.

Я чувствую уверенность в нашей команде…а это для меня самое важное. Чувствовать уверенность и в себе, и в команде.

Впереди длинный путь, но посмотрим, какого прогресса мы сможем добиться в этом сезоне. И как команда будет выступать в конце сезона, когда мы уже перейдем на использование новой аэродинамической трубы.

Хотелось бы верить, что именно в 2024-25 году мы начнем видеть наибольшие изменения. Но вперед, опять же, очень длинный путь. Впереди целый год. Но начинается все это именно сейчас», – рассказал Норрис.

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