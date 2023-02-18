Ландо Норрис: «Считается, что я не ладил с Риккардо, но мы были хорошими друзьями и здорово работали вместе»

Ландо Норрис не согласен, что у него были напряженные отношения с .

Норрис выступал в паре с Риккардо за «Макларен» до конца 2022 года, после чего Даниэль стал третьим пилотом « ». Ландо поделился мнением о работе с австралийцем и вспомнил еще одного экс-напарника – , перешедшего в « ».

«Мы с Карлосом до сих пор очень хорошо ладим. Думаю, у всех сложилось впечатление, что с Даниэлем не так, хотя это совершенно неверно.

Мы были настроены на борьбу, стремились победить друг друга – может, так это воспринималось. Но мы всегда очень здорово работали вместе, были рады помочь друг другу. Мы были хорошими друзьями, могли вместе посмеяться и все такое.

Наверное, просто уровень уважения между мной и Карлосом был выше, чем в большинстве случаев между пилотами «Формулы-1», – сообщил Норрис.

Ландо также рассказал, что думает о работе со сменщиком Риккардо Оскаром Пиастри:

«Мы только начали. Пока мы всего несколько раз работали в одни и те же дни. Все идет нормально. Тем не менее, работа на базе и тестах отличается от обстановки на гоночных уик-эндах, соревнованиях.

Но он приятный парень, очень работящий, и не вижу причин, почему мы не сможем поддерживать репутацию « », который в последние годы считается очень хорошим коллективом».

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