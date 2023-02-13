Ландо Норрис: «Я могу оказаться в положении Риккардо, когда сяду в другую машину»

не понимает, за счет чего доминировал над в 2022 году.

Норрис набрал 122 очка против 37 у напарника. На фоне неудовлетворительных результатов Риккардо покинул « » и стал третьим пилотом « ».

«Очень непростой вопрос, у меня нет ответа. Всегда есть шанс, что я окажусь в таком положении через десять лет или когда сяду в другую машину. Любой пилот может столкнуться с тем, что все идет не так.

Но простого ответа нет: в один уик-энд у нас машина с недостаточной поворачиваемостью, в другой – с избыточной, а результат примерно тот же. Так что нельзя сказать, что болид одинаковый, и я управляю им лучше. На каждом этапе приходится адаптироваться заново, менять стиль пилотажа. Полагаю, это я и должен делать – либо искать занятие полегче.

На одном круге ты думаешь, что понял, как управлять, а на следующем действуешь точно так же, и машина по какой-то причине реагирует иначе. Кажется, что ты так же ударил по тормозам, поворачиваешь одинаково, а в итоге промахиваешься мимо апекса на три метра.

Моя обратная связь после гонок точно такая же [как Риккардо]. Болид может классно себя проявлять, ты отыгрываешь две десятые, а на следующем же круге теряешь две с половиной. Такая машина, и так приходится ей управлять. Буквально на острие ножа: машина способна быть очень конкурентоспособной, однако ее невозможно пилотировать, если находишься по любую сторону этого острия.

Может, мне легче жить на грани, лучше развиты инстинкты по нахождению этого лимита или проще пилотировать такую машину, даже если она не на острие ножа. Может, мне удобнее управлять такими болидами. Я не знаю ответа, но разница в чем-то есть. Я не знаю, в чем», – сказал Норрис.

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