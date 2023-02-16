Оскар Пиастри: «Хэмилтон и Норрис – яркие примеры того, как «Макларен» превращает новичков в гонщиков мирового уровня»

Оскар Пиастри объяснил, что побудило его присоединиться к «Макларену».

« » планировала предоставить Пиастри место , ушедшего в « », но на тот момент юниор уже подписал контракт с « ».

Австралиец отметил, что у команды из Уокинга есть опыт взращивания новичков – в частности, его нового напарника Ландо Норриса. В «Макларене» начал карьеру и пилот «Мерседеса» .

«Льюис и Ландо – два ярких примера. У «Макларена» хороший опыт привлечения новичков и их превращения в гонщиков «Формулы-1» мирового уровня. Это придало мне уверенности. И ощущение, что я нужен команде, сыграло огромную роль. Страсть, энергия и желание меня заполучить – это было очень приятно.

Другой фактор – траектория команды на протяжении последних пяти лет или около того: она движется вперед. Прошлый год стал чем-то вроде плато, но в целом тренд положительный. Для меня было откровением понаблюдать за работой, скрытой от посторонних глаз, которая поможет нам подняться еще выше», – отметил Пиастри.

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