Оскар Пиастри: «Хэмилтон и Норрис – яркие примеры того, как «Макларен» превращает новичков в гонщиков мирового уровня»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ландо Норрис Оскар Пиастри Альпин Авто

Оскар Пиастри объяснил, что побудило его присоединиться к «Макларену».

«Альпин» планировала предоставить Пиастри место Фернандо Алонсо, ушедшего в «Астон Мартин», но на тот момент юниор уже подписал контракт с «Маклареном».

Австралиец отметил, что у команды из Уокинга есть опыт взращивания новичков – в частности, его нового напарника Ландо Норриса. В «Макларене» начал карьеру и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

«Льюис и Ландо – два ярких примера. У «Макларена» хороший опыт привлечения новичков и их превращения в гонщиков «Формулы-1» мирового уровня. Это придало мне уверенности. И ощущение, что я нужен команде, сыграло огромную роль. Страсть, энергия и желание меня заполучить – это было очень приятно.

Другой фактор – траектория команды на протяжении последних пяти лет или около того: она движется вперед. Прошлый год стал чем-то вроде плато, но в целом тренд положительный. Для меня было откровением понаблюдать за работой, скрытой от посторонних глаз, которая поможет нам подняться еще выше», – отметил Пиастри.

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19 комментариев

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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
Ну тут все будет зависеть от того как он поедет. Вторым он может и в Мерседес и в Феррари стать
В моей личной иерархии есть Макс и ниже Расселл, Леклер, Хэм, Норрис. Так что идти под Макса, да еще в команде, где выстроено все под Макса - самоубийство для карьеры и репутации Ландо. В Мерсе и Феррари у него все будет нормально, но Феррари - боль и страдания. Так что желаю Норрису Мерс)
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Норриса в Феррари оч трудно представить. Хотя если Скудерия захочет поднять угасшую популярность - среди зумеров, это самое то. А в качестве напарника Макса - вторым пилотом Норрису нет смысла идти
Ну тут все будет зависеть от того как он поедет. Вторым он может и в Мерседес и в Феррари стать
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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
Ну вот и я об этом. Возможно он решит годик покататься после обновления регламента и потом решить. А так есть варианты вместо Сайнса или вместо Переса
Норриса в Феррари оч трудно представить. Хотя если Скудерия захочет поднять угасшую популярность - среди зумеров, это самое то. А в качестве напарника Макса - вторым пилотом Норрису нет смысла идти
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Никакого ощутимого прогресса Маков не жду, это невозможно) Норрис остается, потому что у него пока нет вариантов лучше
Ну вот и я об этом. Возможно он решит годик покататься после обновления регламента и потом решить. А так есть варианты вместо Сайнса или вместо Переса
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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
Тут уже все будет зависеть от терпения Норриса и прогресса маков
Никакого ощутимого прогресса Маков не жду, это невозможно) Норрис остается, потому что у него пока нет вариантов лучше
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Значит в Мерсе уйдут Хэма до 26, особенно если Хэм будет объективно уступать Расселу, даже немного
Тут уже все будет зависеть от терпения Норриса и прогресса маков
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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
Да наравне но у Рассела будет опыт в команде. Да и не понятно когда Хем уйдет. А если до 26 не уйдет то потом совсем другой расклад возможен
Значит в Мерсе уйдут Хэма до 26, особенно если Хэм будет объективно уступать Расселу, даже немного
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Норрис и Расселл будут плюс-минус наравне. Норрис уже более популярный пилот, чем Хэм, так что я бы ожидал этого перехода в Мерс
Да наравне но у Рассела будет опыт в команде. Да и не понятно когда Хем уйдет. А если до 26 не уйдет то потом совсем другой расклад возможен
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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
Могут если маки не будут прогрессировать но Норрис скорее всего туда и уйдет. Но опять же там будет Жора который определено будет первым номером
Норрис и Расселл будут плюс-минус наравне. Норрис уже более популярный пилот, чем Хэм, так что я бы ожидал этого перехода в Мерс
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Так после ухода превозмогателя Норриса могут забрать в Мерс, маркетингово это лучший вариант
Могут если маки не будут прогрессировать но Норрис скорее всего туда и уйдет. Но опять же там будет Жора который определено будет первым номером
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Dmitry Pasyutin
Ответ Мадина Уйгурова
Хэмилтон просто попал в Макларен когда те имели очень хорошую машину вот и всё. Норрис же пилот ничем не сильнее Рассела и Леклера, победить не может уже сколько лет, подиумов мало очень.
Хэмилтон бы сейчас за Макларен титул затащил, ага
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Batt Monner
Ответ Рнпрл Аари
До 26 го макам ловить нечего а вот после все может круто измениться
Так после ухода превозмогателя Норриса могут забрать в Мерс, маркетингово это лучший вариант
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Дмитрий Елисеев
Ответ Мадина Уйгурова
не плохо, просто после Макса чемпионами будут эти двое, а Ландо так и будет в районе 4х мест приезжать
"После Макса " это может быть через 5 лет. К этому времени всем перечисленным будет под 30. При этом придет 22-23 летний голодный до побед молодняк
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Великий Алонсо
Что он пукнул? Хэмилтон стал как никак чемпионом в Макларене, тот Мак был быстрейшим болидом на трассе вместе с Феррари. Сейчас Макларен жалкий середняк, в принципе и Норрис тоже не топ-пилот.
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Рнпрл Аари
Ответ Batt Monner
Зависит от машины. Дадут после Макса быструю машину Норрису - он выиграет. Вот только когда это после Макса наступит, учитывая, что эти ребята одного с Максом поколения
До 26 го макам ловить нечего а вот после все может круто измениться
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-2
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Batt Monner
Ответ Мадина Уйгурова
не плохо, просто после Макса чемпионами будут эти двое, а Ландо так и будет в районе 4х мест приезжать
Зависит от машины. Дадут после Макса быструю машину Норрису - он выиграет. Вот только когда это после Макса наступит, учитывая, что эти ребята одного с Максом поколения
+2
-1
+1
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Мадина Уйгурова
Ответ Batt Monner
"Норрис же пилот ничем не сильнее Рассела и Леклера" Разве это плохо? Норрис среди лучших пилотов
не плохо, просто после Макса чемпионами будут эти двое, а Ландо так и будет в районе 4х мест приезжать
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Batt Monner
Ответ Мадина Уйгурова
Хэмилтон просто попал в Макларен когда те имели очень хорошую машину вот и всё. Норрис же пилот ничем не сильнее Рассела и Леклера, победить не может уже сколько лет, подиумов мало очень.
"Норрис же пилот ничем не сильнее Рассела и Леклера"
Разве это плохо? Норрис среди лучших пилотов
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Мадина Уйгурова
Хэмилтон просто попал в Макларен когда те имели очень хорошую машину вот и всё. Норрис же пилот ничем не сильнее Рассела и Леклера, победить не может уже сколько лет, подиумов мало очень.
+4
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-2
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