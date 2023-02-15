Карлос Сайнс: «Мне кажется, что подобная презентация болида – это как раз одна из вещей, которых не хватает «Формуле-1»

Пилот «Феррари» рассказал, что ему понравилась презентация нового болида.

Также Сайнс поделился впечатлениями от первых кругов за рулем SF-23.

«Честно говоря, мне кажется, что мы попали в яблочко. Мне кажется, что подобная презентация – это как раз одна из тех вещей, которых не хватает «Формуле-1»: чтобы в процесс были вовлечены и болельщики, и журналисты, и партнеры команды. День прошел отлично.

Хотя надо сказать, что это было в некоторой степени рискованно – вы хотите вывезти на трассу совершенно новую машину, на глазах у стольких людей, и вам точно не хочется, чтобы в процессе возникла хоть одна небольшая проблема.

Обычно на таких первых для машины установочных кругах то и дело возникают какие-то небольшие проблемы и неполадки, но в этот раз все прошло гладко. Я даже смог чуть-чуть атаковать.

В среду мы проведем полноценную обкатку, проехав 100 км и продолжим готовиться к Бахрейну. Хотя понятно, что на тестах в Бахрейне мы не будем знать, как машина работает на самом деле, как управляется, но как бы то ни было, мы уже начали процесс подготовки», – рассказал Сайнс.

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