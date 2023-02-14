Команды обсудят повышение взноса в $200 млн для новых участников «Ф-1» на следующей неделе

Взнос за вступление в «Формулу-1» новых команд, вероятно, повысится в ближайшее время.

Исполнительный директор « » сообщил, что данный вопрос команды обсудят на заседании Комиссии «Ф-1», которая состоится на следующей неделе.

Новые участники обязаны выплатить 200 миллионов долларов в качестве компенсации за размывание призового фонда. Ряд коллективов полагает, что данная величина не отвечает реалиям рынка.

«Я толком не говорил с другим командами, но данный вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании Комиссии. Нам прислали повестку, и там есть тема новых участников.

Думаю, размер взноса должны определять «Ф-1» и ФИА. Мы пришли к такой сумме почти пять лет назад, и «Ф-1» сейчас в совершенно другом положении. Полагаю, им нужно выбрать величину, которую посчитают подходящей.

Команды стоят довольно много. Так что это инвестиция, а не взнос: такие франшизы если не стоят миллиарды, то, безусловно, будут стоить не в столь далеком будущем», – сказал Браун.

Зак по-прежнему поддерживает стремление «Андретти» попасть в «Ф-1»:

«Я всегда говорил, что нужно наращивать общий пирог, а не думать о том, как получить больший кусок пирога, который не растет. Если команда привлекает внимание, помогает нам более выгодно продавать ТВ-права, вызывает приток спонсоров за счет узнаваемости, платит стартовый взнос, соответствующий сегодняшней ценности «Ф-1», то мы полностью поддерживаем расширение решетки до 12 коллективов.

В конечном счете решать «Ф-1» и . Но если все условия выполнены, мы будем очень рады появлению нового соперника и росту «Ф-1».

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