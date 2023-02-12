Дэйв Робсон: «Не думаю, что «Уильямс» захочет следовать модели развития «Хааса», у нас независимая команда»

Руководитель отдела технических характеристик болида « » Дэйв Робсон сомневается в целесообразности менять условия партнерства с «Мерседесом».

После назначения Джеймса Воулза новым руководителем «Уильямса» в прессе начали появляться предположения, что техническое партнерство команды с «Мерседесом» в связи с этим может быть расширено – и начать работать примерно так же, как это происходит у «Хааса» и « ».

«Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, что мы можем получить все необходимое и при текущей форме сотрудничества с « », которое должно продлиться как минимум еще пару лет.

Они предоставляют нам определенное оборудование чрезвычайно высокого качества, но «Уильямс» – это независимая команда, и нам нужно самим решать остальные вопросы, ну или как минимум быть готовыми к этому.

Посмотрим, что изменится в 2026 году, когда регламент снова поменяется, но не думаю, что мы захотим следовать модели развития « », – рассказал Робсон.

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