Хуан-Пабло Монтойя о результате прошлого сезона: «В борьбе за пятое место Хэмилтон не будет гнать так, будто от этого зависит его жизнь»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что сильнее проведет сезон-2023.

В прошлом году Расселл обошел Хэмилтона по очкам – и при этом именно новичок «Мерседеса» принес команде единственную победу в сезоне, выиграв Гран-при Бразилии.

«Да, Льюис победит. Поскольку прошлогодний результат был во многом предопределен проблемами «Мерседеса» с машиной. Льюис же тот гонщик, который обеими руками вцепляется в возможность проявить себя, когда такой шанс появляется.

При этом, когда он знает, что пятое место – это максимально возможный результат и большего добиться вряд ли удастся, он не будет гнать так, будто от этого зависит его жизнь. В этом случае он просто сделает ровно столько, чтобы забрать это пятое место. В то время как на другой стороне боксов в лице Джорджа Расселла был гонщик, который атакует на пределе в каждой гонке, просто чтобы показать себя. Однако если « » вновь построит машину, способную побеждать, мы вновь увидим совсем другого Льюиса», – рассказал Монтойя.

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