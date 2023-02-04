Макс Ферстаппен – о запрете на политические высказывания: «Думаю, нам должны разрешать выражать мнение»

Пилот «Ред Булл» считает необязательным запрет на политические высказывания.

По новому правилу, пилоты теперь могут выражать мнение на политические, религиозные и личные темы только с согласия федерации.

«Все люди разные: одни более открыты [к разговорам на политические темы], другие менее. Лично я не очень. Потому что, когда ты пилот, довольно тяжело быть в курсе всего – нужно для начала убедиться, что ты верно знаешь все факты.

Но думаю, нам должны разрешать выражать мнение. Кто-то будет говорить чаще, кто-то – нет. Запрещать было необязательно», – считает Ферстаппен.

Также двукратный чемпион высказался о конфликте между ФИА и «Формулой-1».

«Я думаю, очень важно, чтобы ФИА и «Ф-1» сотрудничали. И я считаю, они сейчас ведут диалог. Уверен, они и сами не хотят портить отношения», – заявил пилот « ».

Кристиан Хорнер: «Спорт не должен использоваться как политический инструмент»