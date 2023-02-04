Макс Ферстаппен – о запрете на политические высказывания: «Думаю, нам должны разрешать выражать мнение»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает необязательным запрет ФИА на политические высказывания.
По новому правилу, пилоты теперь могут выражать мнение на политические, религиозные и личные темы только с согласия федерации.
«Все люди разные: одни более открыты [к разговорам на политические темы], другие менее. Лично я не очень. Потому что, когда ты пилот, довольно тяжело быть в курсе всего – нужно для начала убедиться, что ты верно знаешь все факты.
Но думаю, нам должны разрешать выражать мнение. Кто-то будет говорить чаще, кто-то – нет. Запрещать было необязательно», – считает Ферстаппен.
Также двукратный чемпион высказался о конфликте между ФИА и «Формулой-1».
«Я думаю, очень важно, чтобы ФИА и «Ф-1» сотрудничали. И я считаю, они сейчас ведут диалог. Уверен, они и сами не хотят портить отношения», – заявил пилот «Ред Булл».
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