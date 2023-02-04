Макс Ферстаппен – о запрете на политические высказывания: «Думаю, нам должны разрешать выражать мнение»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает необязательным запрет ФИА на политические высказывания.

По новому правилу, пилоты теперь могут выражать мнение на политические, религиозные и личные темы только с согласия федерации.

«Все люди разные: одни более открыты [к разговорам на политические темы], другие менее. Лично я не очень. Потому что, когда ты пилот, довольно тяжело быть в курсе всего – нужно для начала убедиться, что ты верно знаешь все факты.

Но думаю, нам должны разрешать выражать мнение. Кто-то будет говорить чаще, кто-то – нет. Запрещать было необязательно», – считает Ферстаппен.  

Также двукратный чемпион высказался о конфликте между ФИА и «Формулой-1».  

«Я думаю, очень важно, чтобы ФИА и «Ф-1» сотрудничали. И я считаю, они сейчас ведут диалог. Уверен, они и сами не хотят портить отношения», – заявил пилот «Ред Булл».

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3 комментария

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FaithDevotion
Ответ United_LP
Ок. А разрешат ли выражать мнение, если оно НЕ за Украину, ЛГБТ и негров?
Нам даже на ютубе ролики прикрыли на несколько лет) Куда уж там противоположное мнение)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
quznez
можно конечно, только за любое "неправильное" мнение мы знаем что происходит. есть одна нация, которую везде отменяют, даже не спрашивая мнение, по умолчанию. либерализм превратился в тоталитаризм - или ты либерал или мы тебя отменим.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
United_LP
Ок. А разрешат ли выражать мнение, если оно НЕ за Украину, ЛГБТ и негров?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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