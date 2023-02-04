Кристиан Хорнер: «Спорт не должен использоваться как политический инструмент»

высказался о запрете на политические заявления в «Формуле-1».

Гонщики могут делиться мнением на политические, религиозные или личные темы только после согласования с ФИА.

«Спорт никогда не должен использоваться как политический инструмент. Спорт – это развлечение, но в нем также присутствует элемент эскапизма», – сказал руководитель « ».

В то же время менеджер подчеркнул, что команда уважает взгляды своих пилотов:

«Безусловно, мы в «Ред Булл» никогда не ограничивали своих гонщиков в свободе слова или возможности высказывать свои мысли.

Я считаю, важно найти баланс. В сегодняшнем мире у каждого его голос, и подавлять его нельзя. Но, разумеется, действовать нужно разумно. Мы не хотим, что на трассе гонялись роботы без собственного мнения».

Гельмут Марко о запрете на политические заявления в «Ф-1»: «Это явно неправильно. В демократическом обществе каждый может высказываться»

Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»