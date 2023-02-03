Макс Ферстаппен: «Постоянно спрашиваю себя: «В чем я могу стать лучше?» Вот чем я займусь в этом году»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о планах на новый сезон «Ф-1». Также он поделился мнением о собственных двух чемпионствах.    

«Конечно, это было здорово. Когда ты еще ребенок, который стремится к своей цели, твоя первая задача – стать пилотом «Формулы-1». Затем идут следующие шаги: победа в гонке, поул-позиция и в конце концов главная мечта – победа в чемпионате мира.

Когда я достиг этого, у меня словно упал груз с плеч – я почувствовал, будто достиг в карьере всего, чего хотел. Но все сводится к тому, чтобы остаться чемпионом – наверное, это сложнее, чем стать им. Вот почему я думаю, что прошлый год был хорошей проверкой того, сможем ли мы это сделать.

В течение всей карьеры ты всегда совершенствуешься и учишься на трассе. Я всегда могу что-то улучшить в себе – и я постоянно спрашиваю себя: «В чем я могу стать лучше?» Вот чем я займусь в этом году», – сказал Ферстаппен.

Команда «Ред Булл» представила новую машину на сезон-2023 и объявила о сотрудничестве с «Фордом»

1 комментарий

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кажется очевидным что надо прибавить в квалификации , так он показал на что способен в Сингапуре 2021 , но в итоге то круг не состоялся . Так что после этого я понял что Макс может стать великим чемпионом , но надо развить именно это , опережать Переса на 0,3-0,5 секунды не достижение , тот всегда был не так хорош в квалификациях как в работе с шинами .Моя воля , хоть я и болею за Феррари , но Ф1 люблю все же больше , так я бы поставил их с Леклером в одну команду , история на века и может быть чтото на уровне Прост Сенна
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