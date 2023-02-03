Макс Ферстаппен: «Постоянно спрашиваю себя: «В чем я могу стать лучше?» Вот чем я займусь в этом году»

Пилот « » рассказал о планах на новый сезон «Ф-1». Также он поделился мнением о собственных двух чемпионствах.

«Конечно, это было здорово. Когда ты еще ребенок, который стремится к своей цели, твоя первая задача – стать пилотом «Формулы-1». Затем идут следующие шаги: победа в гонке, поул-позиция и в конце концов главная мечта – победа в чемпионате мира.

Когда я достиг этого, у меня словно упал груз с плеч – я почувствовал, будто достиг в карьере всего, чего хотел. Но все сводится к тому, чтобы остаться чемпионом – наверное, это сложнее, чем стать им. Вот почему я думаю, что прошлый год был хорошей проверкой того, сможем ли мы это сделать.

В течение всей карьеры ты всегда совершенствуешься и учишься на трассе. Я всегда могу что-то улучшить в себе – и я постоянно спрашиваю себя: «В чем я могу стать лучше?» Вот чем я займусь в этом году», – сказал Ферстаппен.

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