Гюнтер Штайнер: «Шумахер значительно прибавил в предыдущем сезоне, но мы решили, что «Хаасу» нужен более опытный гонщик»

Руководитель « » рассказал о причинах, по которым команда решила сделать ставку на опытный состав пилотов.

В сезоне-2023 место в «Хаасе» занял .

«Мик значительно прибавил по ходу предыдущего сезона. У него было несколько очень хороших моментов. Должен сказать, мы все были приятно удивлены его прогрессом. Тем не менее, в контексте общей картины, чтобы помочь команде мы решили вновь пригласить опытного гонщика, как уже делали в 2018 году.

Когда мы попали в «Формулу-1», то в первый год за нас выступали Ромен (Грожан) и Эстебан (Гутьеррес). То есть ситуация была похожей (с наличием одного опытного пилота). Эстебан был неплох, но мы все-таки решили, что нам нужен чуть более опытный гонщик.

И сейчас мы заполучили еще более опытную пару гонщиков. Ведь Кевин выступает в «Ф-1» уже семь лет, а Нико Хюлькенберг провел в «Ф-1» очень много времени и всегда демонстрировал хорошие результаты.

В данном случае не так важно, если бы Мик лучше или хуже провел сезон-2022. Чего мы хотели добиться – так это улучшить команду. Я считаю, что у нас по-прежнему есть потенциал для прогресса. А какой лучший способ улучшить команду? Добавить опыта.

К сожалению, Мик проводил свой всего второй сезон в «Ф-1», но есть люди, которые намного опытнее него. Которые провели в «Ф-1» семь, восемь, десять лет. Они просто намного лучше знаю, как помогать команде прогрессировать, двигаться вперед. Вот почему мы приняли именно такое решение», – рассказал Штайнер.

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