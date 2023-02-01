Шумахер прошел процедуру подгонки сиденья к новому болиду «Мерседеса»

Теги Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Авто

Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер начал подготовку к сезону-2023. Шумахер покинул число постоянных участников чемпионата, но будет помогать «Мерседесу» развивать машину, работая на симуляторе.

В рамках подготовки к новому сезону Шумахер в начале недели приехал на базу «Мерседеса» в Бракли и в том числе прошел процедуру подгонки сиденья в новом болиде W14.

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