Шумахер прошел процедуру подгонки сиденья к новому болиду «Мерседеса»
Резервный пилот «Мерседеса» Мик Шумахер начал подготовку к сезону-2023. Шумахер покинул число постоянных участников чемпионата, но будет помогать «Мерседесу» развивать машину, работая на симуляторе.
В рамках подготовки к новому сезону Шумахер в начале недели приехал на базу «Мерседеса» в Бракли и в том числе прошел процедуру подгонки сиденья в новом болиде W14.
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