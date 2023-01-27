Формула Е. Саудовская Аравия. Верляйн выиграл вторую гонку сезона

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Пилот «Порше» Паскаль Верляйн выиграл вторую гонку сезона «Формулы Е», которая прошла в Саудовской Аравии.

Верляйн сумел выиграть, всего на полсекунды опередив победителя первой гонки сезона Джейка Денниса («Андретти»). Третьим финишировал Сэм Берд («Ягуар»).

Формула Е
Этап 2
Дирия, Саудовская Аравия
27 января 2023 года
Гонка
 
1. Паскаль Верляйн («Порше») – 39 кругов
2. Джейк Деннис («Андретти») +0,531
3. Сэм Берд («Ягуар») +3,526
4. Себастьян Буэми («Энвижн») +6,048
5. Рене Раст («Макларен») +7,471
6. Ник Кэссиди («Энвижн») +7,614
7. Жан-Эрик Вернь («Пенске») +12,394
8. Джейк Хьюз («Макларен») +15,187
9. Андре Лоттерер («Андретти») +15,563
10. Митч Эванс («Ягуар») +17,914
 

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